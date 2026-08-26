Vuelta a España 2026, tappa di oggi Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre in tv: orari, favoriti.

Quinta tappa per la Vuelta a España 2026. In scena oggi la Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA VUELTA A ESPANA DALLE ORE 13.25

PERCORSO

173,3 chilometri da percorrere. Prima parte ondulata ma non difficile. Gli ultimi 50 chilometri saranno però molto mossi: strappi a raffica prima dell’unico GPM di giornata, l’Alto de Paüls, terza categoria di 3,5 km al 7,1% di pendenza media con punte al 16%. La salita termina a 25 km, da lì discesa e pianura fino all’arrivo.

FAVORITI

Sprint ristretto o colpo di mano sul finale? Team Visma | Lease a Bike ovviamente la squadra più attesa: doppia carta come visto due giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco o magari provare a resistere nell’ultimo tratto. A lanciare la sfida Mads Pedersen (Lidl-Trek). Nome da citare anche quello di Orluis Aular (Movistar Team).

PROGRAMMA

Mercoledì 26 agosto – Quinta tappa Falset . Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 km)

Orario di partenza: 13:34

Orario di arrivo previsto: 17:20

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport