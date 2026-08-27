Vuelta a España 2026, tappa di oggi Alcossebre – Castelló: orari, tv, favoriti. Ancora Tadej Pogacar?

Sesta tappa per la Vuelta a España 2026. Frazione davvero interessante quella che parte da Alcossebre ed arriva a Castelló. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

177,8 chilometri da percorrere, con quattro GPM e 2984 metri di dislivello. Il menù di giornata prevede il Puerto de La Serratella (seconda categoria, 40,6 km), il Coll de la Bandereta (terza categoria, 66,3 km), e l’Alto del Desierto de las Palmas (seconda categoria, km 129). A poco più di venti chilometri la carovana si cimenta con il Puerto El Bartolo, prima categoria di 9,4 km al 7,1% di pendenza media e punte al 14%. Da sottolineare che gli ultimi 3 chilometri di ascesa sono con lo sterrato. Occhio anche alla discesa, molto tecnica, che lancerà i corridori verso il traguardo.

FAVORITI

Tutta l’attesa è ancora per Tadej Pogacar che va a caccia di record. In una giornata così lo sloveno punterà sicuramente alla vittoria e difficilmente può essere frenato: allungherà ancora in classifica generale? Dietro di lui la sfida per il podio: da Primoz Roglic, attuale secondo in classifica, passando per Felix Gall, fino ad arrivare al giovane Jarno Widar e Oscar Onley. Riusciranno a risalire Richard Carapaz e Mattias Skjelmose?

PROGRAMMA

Giovedì 27 agosto – Sesta tappa Alcossebre-Castelló (177,5 km)

Orario di partenza: 13:11

Orario di arrivo previsto: 17:18

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max