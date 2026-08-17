Ciclismo
Vuelta a España 2026: programma, orari, tv, streaming
Il livello dell’adrenalina aumenta di ora in ora e il conto alla rovescia per la fine della spasmodica attesa diventa sempre più incalzante: una grande avventura lunga oltre tre settimane sta per iniziare. Mancano ormai solo pochi giorni alla partenza della Vuelta a España 2026.
La storica corsa a tappe, giunta all’edizione numero 81, scatterà sabato 22 agosto da Monaco per concludersi domenica 13 settembre a Granada dopo aver percorso 3310 chilometri suddivisi in ventuno tappe. Le squadre partecipanti, al via tutte le formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Jonas Vingegaard, vincitore dello scorso anno davanti al portoghese Joao Almeida e al britannico Tom Pidcock.
La presenza alla partenza di Tadej Pogacar rende il dominatore dell’ultimo Tour de France come l’unico e naturale favorito per il raggiungimento di quella vittoria, la prima in terra iberica, che gli consentirebbe di completare la prestigiosa Tripla Corona.
Come seguire la Vuelta a España 2026? La corsa non godrà di alcuna copertura televisiva. Sarà possibile seguire la gara in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport proporrà la diretta live testuale di tutte le tappe.
PROGRAMMA VUELTA A ESPAÑA 2026
Sabato 22 agosto – Prima tappa Monaco-Monaco (9,4 chilometri)
Orario di partenza: 16:17
Orario di arrivo: 19:30
Domenica 23 agosto – Seconda tappa Monaco–Manosque (200 chilometri)
Orario di partenza: 12:00
Orario di arrivo previsto: 17:17-17:44
Lunedì 24 agosto – Terza tappa Gruissan-Aude – Font Romeu (174 chilometri)
Orario di partenza: 13:10
Orario di arrivo previsto: 17:18-17:41
Martedì 25 agosto – Quarta tappa Andorra la Vella – Andorra la Vella (104,8 chilometri)
Orario di partenza: 14:40
Orario di arrivo previsto: 17:30-17:38
Mercoledì 26 agosto – Quinta tappa Falset Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 chilometri)
Orario di partenza:13:20
Orario di arrivo previsto:17:20-17:41
Giovedì 27 agosto – Sesta tappa Alcossebre – Castelló (177,4 chilometri)
Orario di partenza: 13:00
Orario di arrivo previsto: 17:18-17:43
Venerdì 28 agosto – Settima tappa Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (149,8 chilometri)
Orario di partenza: 13:35
Orario di arrivo previsto: 17:19-17:42
Sabato 29 agosto – Ottava tappa Puçol – Xeraco (171 chilometri)
Orario di partenza: 13:25
Orario di arrivo previsto: 17:20-17:40
Domenica 30 agosto – Nona tappa La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana. Costa Blanca (187,4 chilometri)
Orario di partenza: 12:10
Orario di arrivo previsto:17:14-17:47
Lunedì 31 agosto: Riposo
Martedì 1 settembre – Decima tappa Alcaraz – Elche de la Sierra (184,7 chilometri)
Orario di partenza: 12:45
Orario di arrivo previsto: 17:17-17:44
Mercoledì 2 settembre – Undicesima tappa Cartagena – Lorca (151,3 chilometri)
Orario di partenza: 13:55
Orario di arrivo previsto:17:21-17:39
Giovedì 3 settembre – Dodicesima tappa Vera – Calar Alto (166,6 chilometri)
Orario di partenza: 13:00
Orario di arrivo previsto: 17:16-17:44
Venerdì 4 settembre – Tredicesima tappa Almuñécar – Loja (192,8 chilometri)
Orario di partenza: 12:20
Orario di arrivo previsto: 17:16-17:45
Sabato 5 settembre – Quattordicesima tappa Jaén – Sierra de La Pandera (154,5 chilometri)
Orario di partenza: 13:15
Orario di arrivo previsto: 17:19-17:43
Domenica 6 settembre – Quindicesima tappa Palma del Río – Córdoba (189,7 chilometri)
Orario di partenza:12:35
Orario di arrivo previsto: 17:16-17:45
Lunedì 7 settembre: Riposo
Martedì 8 settembre – Sedicesima tappa Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera (181,1 chilometri)
Orario di partenza:13:05
Orario di arrivo previsto:17:19-17:42
Mercoledì 9 settembre – Diciassettesima tappa Dos Hermanas – Sevilla (184 chilometri)
Orario di partenza:13:00
Orario di arrivo previsto: 17:19-17:41
Giovedì 10 settembre – Diciottesima tappa El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,1 chilometri)
Orario di partenza: 14:06
Orario di arrivo previsto: 17:30
Venerdì 11 settembre – Diciannovesima tappa Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona (210,8 chilometri)
Orario di partenza: 11:50
Orario di arrivo previsto: 17:14-17:47
Sabato 12 settembre – Ventesima tappa La Calahorra – Collado del Alguacil (186,8 chilometri)
Orario di partenza: 12:30
Orario di arrivo previsto: 17:16-17:47
Domenica 13 settembre – Ventunesima tappa Granada – Granada (112 chilometri)
Orario di partenza: 16:20
Orario di arrivo previsto: 19:06-19:24
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport