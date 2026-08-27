Ciclismo
Vuelta a España 2026, la tappa di domani Vall d’Alba-Aramón Valdelinares: orari, percorso, streaming
Si torna a salire con una giornata che metterà certamente alla prova i corridori costringendoli a correre al massimo delle proprie forze. La Vuelta a España 2026 affronta la settima tappa, Vall d’Alba-Aramón Valdelinares di 149,8 chilometri e un dislivello superiore ai tremila metri.
L’arrivo in quota pone subito la domanda principale: sarà ancora Pogacar show o ci sarà spazio per gli altri corridori? Da quella che sarà la scelta che lo sloveno potrà operare insieme allo staff tecnico e alla squadra sembra dipendere l’andamento della frazione.
PERCORSO
Il tracciato propone una giornata impegnativa caratterizzata da cinque GPM e un dislivello complessivo di 3750 metri. I corridori iniziano le fatiche di giornata con la scalata del Puerto El Remolcador, seconda categoria di 12,4km al 4,4%. La salita finale di Aramón Valdelinares, prima categoria di 9,8km al 5,9% di pendenza media, non è durissima e presenta le difficoltà maggiori nella prima parte dell’ascesa.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Venerdì 28 agosto – Settima tappa Vall d’Alba-Aramón Valdelinares (149,8 km)
Orario di partenza: 13:40
Orario di arrivo previsto: 17:19
DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport