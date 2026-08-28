Ciclismo
Vuelta a España 2026, la tappa di domani Puçol-Xeraco: orari, percorso, streaming
Sembra tutto pronto per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti nel penultimo sforzo di una dura tranche iniziale di gara. Prima del nuovo arrivo in salita di domenica, la Vuelta a España 2026 affronta l’ottava tappa, Puçol-Xeraco di 171 chilometri.
Il duello tra le ruote veloci presenti sembra rappresentare la soluzione maggiormente plausibile: le squadre interessate dovranno però essere brave a gestire l’andamento della corsa senza concedere spazio alle possibili azioni degli attaccanti di giornata.
PERCORSO
Il tracciato non presenta difficoltà altimetriche degne di nota ad eccezione del Puerto de Barx. La salita di seconda categoria misura 8,5 chilometri e presenta una pendenza media del 3,9%. La pendenza non proibitiva dovrebbe consentire ai corridori interessati di recuperare eventuali distacchi nei ventitré chilometri che mancheranno al traguardo dopo lo scollinamento.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Sabato 29 agosto – Ottava tappa Puçol-Xeraco (171 km)
Orario di partenza: 13:42
Orario di arrivo previsto: 17:20
DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport