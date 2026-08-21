Ciclismo
Vuelta a España 2026, la tappa di domani Monaco-Monaco: orari, percorso, streaming
L’attesa ormai è finita. Sta per scattare l’avventura lunga tre settimane che sembra destinata a chiudersi con la vittoria del grande predestinato. Prende il via domani, con la cronometro individuale Monaco-Monaco di 9,4 chilometri, la Vuelta a España 2026.
La prova contro il tempo deciderà chi sarà il primo corridore che indosserà la maglia rossa di leader della classifica generale e potrà fornire indicazioni importanti sui rapporti di forza tra gli uomini destinati a lottare per il podio di una gara in cui Tadej Pogacar parte in netto vantaggio per il successo finale.
PERCORSO
Il tracciato non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. La potenza e la capacità di spingere fino in fondo potrebbero rivelarsi doti decisive per chi vuole provare ad arrivare in alto. L’unico rilevamento intermedio è previsto al chilometro 5,6.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA
Sabato 22 agosto – Prima tappa Monaco-Monaco, cronometro individuale (9,4 km)
Orario di partenza primo corridore: 16:17
Orario di arrivo ultimo corridore: 19:30
DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport