Vuelta a España 2026, la tappa di domani La Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana.Costa Blanca: orari, percorso, streaming

Siamo al cospetto di quella che, a tutti gli effetti, si può definire una giornata campale. La Vuelta a España 2026, prima di concedersi il meritato giorno di riposo, affronta la nona tappa, La Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana.Costa Blanca di 187,4 chilometri.

Sei GPM, tre dei quali di prima categoria, un chilometraggio numericamente elevato e un dislivello di 4940 m sembrano creare le premesse per una battaglia senza esclusione di colpi tra gli uomini candidati alle posizioni di vertice, discorso da cui è ovviamente esclusa l’inarrivabile maglia rossa Tadej Pogacar.

PERCORSO

I corridori iniziano le loro fatiche con il Puerto de Trabena, seconda categoria di 7,2 chilometri al 5,4% di pendenza media e, dopo un costante saliscendi, si presentano al momento della verità. La discesa successiva allo scollinamento del Puerto de Benifallim, seconda categoria di 4,8 chilometri al 5,9%, accompagna i corridori verso l’ascesa finale dell’Alto de Aitana, prima categoria di 21,9 chilometri al 5,8% di pendenza media, valore che negli ultimi 6,6 chilometri sale al 7,8%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 30 agosto – Nona tappa La Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana.Costa Blanca (187,4 km)

Orario di partenza: 12:26

Orario di arrivo previsto: 17:14

DOVE VEDERE LA NONA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport