Vuelta a España 2026, la tappa di domani Falset . Costa Daurada- Roquetes. Terres de l’Ebre: orari, percorso, streaming

Si riparte da una giornata almeno sulla carta, di sostanziale tranquillità nella quale però non sono da escludere possibili sorprese. La Vuelta a España 2026 è pronta a ripartire per proseguire senza soste il proprio cammino e affronta la quinta tappa, Falset . Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre di 173,3 chilometri.

L’unica salita prevista nell’odierno menù, asperità posizionata nella fase finale del tracciato, potrebbe stuzzicare l’appetito di attaccanti alla ricerca della gioia del successo parziale o degli uomini di classifica vogliosi di regalarsi un finale rovente.

PERCORSO

Le fatiche dell’odierna battaglia di Andorra saranno sicuramente nelle gambe dei partecipanti. Una prima parte di percorso ondulata si alterna ad una seconda pianeggiante prima di un finale che propone l’unica difficoltà di giornata, l’Alto de Paüls, terza categoria di 3,5 km al 7,1% di pendenza media con punte al 16%. La salita termina a 25 km dall’arrivo ed è seguita da una lunga discesa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 26 agosto – Quinta tappa Falset . Costa Daurada-Roquetes. Terres de l’Ebre (173,3 km)

Orario di partenza: 13:34

Orario di arrivo previsto: 17:20

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport