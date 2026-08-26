Vuelta a España 2026, la tappa di domani Alcossebre-Castelló: orari, percorso, streaming

Chi vuole trovare a conquistare almeno la gioia del successo di tappa può tentare di sfruttare quella che sembra essere una ghiotta occasione. La Vuelta a España 2026 continua il suo viaggio con la sesta tappa, Alcossebre-Castelló di 177,5 chilometri e un dislivello superiore ai tremila metri.

La giornata potrebbe sembrare disegnata per una fuga in grado di partire da lontano. Molto però potrà dipendere dalla scelta operata dall’indiscusso padrone della corsa e nel finale potrebbe decidere nuovamente di attaccare e scavare ulteriormente il solco nei confronti dei rivali.

PERCORSO

Il tracciato propone ai corridori ben quattro GPM e una giornata sicuramente impegnativa. Il menù di giornata prevede il Puerto de La Serratella (seconda categoria, 40,6 km), il Coll de la Bandereta (terza categoria, 66,3 km), e l’Alto del Desierto de las Palmas (seconda categoria, km 129). A poco più di venti chilometri la carovana si cimenta con il Puerto El Bartolo, prima categoria di 9,4 km al 7,1% di pendenza media e punte al 14%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 27 agosto – Sesta tappa Alcossebre-Castelló (177,5 km)

Orario di partenza: 13:11

Orario di arrivo previsto: 17:18

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport