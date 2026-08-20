Ciclismo
Vuelta a España 2026: la startlist completa e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Pogacar e Roglic
La Vuelta a España è in programma dal 22 agosto al 13 settembre: si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia, con il successivo approdo in Spagna.
Nel complesso le tappe saranno 21, per un totale di 3275 km: saranno sette le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna, mentre ci saranno ben due cronometro, entrambe individuali, oltre a cinque tappe di media montagna, cinque collinari e due pianeggianti.
Sarà al via lo sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France, che punterà a completare la Tripla Corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l’altro sloveno Primoz Roglic, della Red Bull – BORA – hansgrohe, vincitore quattro volte della corsa.
Altri protagonisti potranno essere ad esempio l’austriaco Felix Gall del Decathlon CMA CGM Team, giunto al secondo posto al Giro d’Italia, il giovane belga Jarno Widar, della Lotto Intermarché, il padrone di casa spagnolo Carlos Rodriguez, della Netcompany INEOS, il danese Mattias Skjelmose, della Lidl – Trek, e l’altro iberico Enric Mas, del Movistar Team.
STARTLIST VUELTA A ESPAÑA 2026
ALPECIN – PREMIER TECH
BUSATTO Francesco
DEBRUYNE Ramses
DE VYLDER Lindsay
GLIVAR Gal
GOGL Michael
GROVES Kaden
HOULE Hugo
SENTJENS Sente
BAHRAIN VICTORIOUS
BILBAO Pello
BUITRAGO Santiago
ERMAKOV Roman
GOVEKAR Matevž
MIQUEL Pau
OMRZEL Jakob
PAASSCHENS Mathijs
VALTER Attila
DECATHLON CMA CGM TEAM
GALL Felix
BISIAUX Léo
CHAMBERLAIN Oscar
DE PESTEL Sander
LABROSSE Jordan
MÜHLBERGER Gregor
RICCITELLO Matthew
SCOTSON Callum
EF EDUCATION – EASYPOST
ALBANESE Vincenzo
BELOKI Markel
CARAPAZ Richard
MACKELLAR Alastair
RAFFERTY Darren
RODRÍGUEZ Juan Felipe
STEINHAUSER Georg
SHAW James
GROUPAMA – FDJ UNITED
BERTHET Clément
LE GAC Olivier
MADOUAS Valentin
MARTIN Guillaume
MOLARD Rudy
PALENI Enzo
ROCHAS Remy
TRONCHON Bastien
LIDL-TREK
BERNARD Julien
KÄMNA Lennard
KONRAD Patrick
MOSCA Jacopo
NORSGAARD Mathias
NYS Thibau
PEDERSEN Mads
SKJELMOSE Mattias
LOTTO INTERMARCHÈ
BRAET Vito
CRAPS Lars
DE SCHUYTENEER Steffen
ROTA Lorenzo
THOMPSON Reuben
VAN BOVEN Luca
VAN SINTMAARTENSDIJK Roel
WIDAR Jarno
MOVISTAR TEAM
ARCAS Jorge
AULAR Orluis
CANAL Carlos
CASTRILLO Pablo
GARCIA PIERNA Raul
MAS Enric
ROMEO Iván
UIJTDEBROEKS Cian
NETCOMPANY INEOS
LAURENCE Axel
ONLEY Oscar
RIVERA Brandon
RODRÍGUEZ Carlos
RODRÍGUEZ Oscar
NSN CYCLING TEAM
BENNETT George
HIRT Jan
HOFSTETTER Hugo
KRETSCHY Moritz
LUTSENKO Alexey
MARTÍ Pau
SCHULTZ Nick
VAN TRICHT Floris
RED BULL – BORA – HANSGROHE
FISHER-BLACK Finn
MEEUS Jordi
MOSCON Gianni
ROGLIČ Primož
THORNLEY Callum
TUCKWELL Luke
VERMEERSCH Gianni
WANDAHL Frederik
SOUDAL QUICK-STEP
CRAS Steff
DAINESE Alberto
GAROFOLI Gianmarco
HAYTER Ethan
LANDA Mikel
PARET-PEINTRE Valentin
VAN DEN BOSSCHE Fabio
ZANA Filippo
TEAM JAYCO ALULA
BOUWMAN Koen
COVI Alessandro
DOUBLE Paul
HELLEMOSE Asbjørn
MCKENZIE Hamish
PICKERING Finley
PORTER Rudy
SÜTTERLIN Jasha
TEAM PICNIC POSTNL
DE JONG Timo
GAFFURI Mattia
HAMILTON Chris
LEEMREIZE Gijs
MARTINEZ Juan Guillermo
PEACE Oliver
RENARD HAQUIN Henri-François
ROOSEN Timo
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
ARMIRAIL Bruno
BRENNAN Matthew
KRUIJSWIJK Steven
KUSS Sepp
LAPORTE Christophe
NORDHAGEN Jørgen
TULETT Ben
VAN AERT Wout
UAE TEAM EMIRATES XRG
ALMEIDA João
NOVAK Domen
OLIVEIRA Ivo
POGAČAR Tadej
SIVAKOV Pavel
TORRES Pablo
VERMAERKE Kevin
VINE Jay
UNO-X MOBILITY
CORT Magnus
DALBY Simon
DVERSNES LAVIK Fredrik
JOHANNESSEN Tobias Halland
KRON Andreas
LEKNESSUND Andreas
TILLER Rasmus
TJØTTA Martin
XDS ASTANA TEAM
FEDOROV Yevgeniy
FORTUNATO Lorenzo
LANGELLOTTI Victor
MULUBRHAN Henok
RODRIGUEZ Cristian
ROMELE Alessandro
TEJADA Harold
VAN BEKKUM Darren
BURGOS BURPELLET BH
ALLENO Clément
APARICIO Mario
CHUMIL Sergio
DIAZ José Manuel
FERNANDEZ Sinuhé
FAURA José Luis
HERRADA Jesús
MACIAS César
COFIDIS
BUCHMANN Emanuel
COQUARD Bryan
KIRSCH Alex
MONIQUET Sylvain
OURSELIN Paul
RENARD Alexis
ROULAND Louis
SAMITIER Sergio
EQUIPO KERN PHARMA
BERRADE Urko
BRUSTENGA Marc
COBO Ivan
ELOSEGUI Iñigo
RUIZ Ibon
SOSA Iván Ramiro
URIARTE Diego
WENZEL Mats
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM
AZPARREN Xabier Mikel
CALZONI Walter
CAMPRUBI Marcel
DE LA CRUZ David
DUNBAR Eddie
GLOAG Thomas
GONZALEZ David
VADER Milan
TUDOR PRO CYCLING TEAM
BRENNER Marco
BARTA William
KLUCKERS Arthur
KÜNG Stefan
THALMANN Roland
WARBASSE Larry
WEISS Fabian
WILKSCH Hannes