Vuelta a España 2026: la startlist completa e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Pogacar e Roglic

La Vuelta a España è in programma dal 22 agosto al 13 settembre: si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia, con il successivo approdo in Spagna.

Nel complesso le tappe saranno 21, per un totale di 3275 km: saranno sette le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna, mentre ci saranno ben due cronometro, entrambe individuali, oltre a cinque tappe di media montagna, cinque collinari e due pianeggianti.

Sarà al via lo sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France, che punterà a completare la Tripla Corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l’altro sloveno Primoz Roglic, della Red Bull – BORA – hansgrohe, vincitore quattro volte della corsa.

Altri protagonisti potranno essere ad esempio l’austriaco Felix Gall del Decathlon CMA CGM Team, giunto al secondo posto al Giro d’Italia, il giovane belga Jarno Widar, della Lotto Intermarché, il padrone di casa spagnolo Carlos Rodriguez, della Netcompany INEOS, il danese Mattias Skjelmose, della Lidl – Trek, e l’altro iberico Enric Mas, del Movistar Team.

STARTLIST VUELTA A ESPAÑA 2026

ALPECIN – PREMIER TECH

BUSATTO Francesco

DEBRUYNE Ramses

DE VYLDER Lindsay

GLIVAR Gal

GOGL Michael

GROVES Kaden

HOULE Hugo

SENTJENS Sente

BAHRAIN VICTORIOUS

BILBAO Pello

BUITRAGO Santiago

ERMAKOV Roman

GOVEKAR Matevž

MIQUEL Pau

OMRZEL Jakob

PAASSCHENS Mathijs

VALTER Attila

DECATHLON CMA CGM TEAM

GALL Felix

BISIAUX Léo

CHAMBERLAIN Oscar

DE PESTEL Sander

LABROSSE Jordan

MÜHLBERGER Gregor

RICCITELLO Matthew

SCOTSON Callum

EF EDUCATION – EASYPOST

ALBANESE Vincenzo

BELOKI Markel

CARAPAZ Richard

MACKELLAR Alastair

RAFFERTY Darren

RODRÍGUEZ Juan Felipe

STEINHAUSER Georg

SHAW James

GROUPAMA – FDJ UNITED

BERTHET Clément

LE GAC Olivier

MADOUAS Valentin

MARTIN Guillaume

MOLARD Rudy

PALENI Enzo

ROCHAS Remy

TRONCHON Bastien

LIDL-TREK

BERNARD Julien

KÄMNA Lennard

KONRAD Patrick

MOSCA Jacopo

NORSGAARD Mathias

NYS Thibau

PEDERSEN Mads

SKJELMOSE Mattias

LOTTO INTERMARCHÈ

BRAET Vito

CRAPS Lars

DE SCHUYTENEER Steffen

ROTA Lorenzo

THOMPSON Reuben

VAN BOVEN Luca

VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

WIDAR Jarno

MOVISTAR TEAM

ARCAS Jorge

AULAR Orluis

CANAL Carlos

CASTRILLO Pablo

GARCIA PIERNA Raul

MAS Enric

ROMEO Iván

UIJTDEBROEKS Cian

NETCOMPANY INEOS

LAURENCE Axel

ONLEY Oscar

RIVERA Brandon

RODRÍGUEZ Carlos

RODRÍGUEZ Oscar

NSN CYCLING TEAM

BENNETT George

HIRT Jan

HOFSTETTER Hugo

KRETSCHY Moritz

LUTSENKO Alexey

MARTÍ Pau

SCHULTZ Nick

VAN TRICHT Floris

RED BULL – BORA – HANSGROHE

FISHER-BLACK Finn

MEEUS Jordi

MOSCON Gianni

ROGLIČ Primož

THORNLEY Callum

TUCKWELL Luke

VERMEERSCH Gianni

WANDAHL Frederik

SOUDAL QUICK-STEP

CRAS Steff

DAINESE Alberto

GAROFOLI Gianmarco

HAYTER Ethan

LANDA Mikel

PARET-PEINTRE Valentin

VAN DEN BOSSCHE Fabio

ZANA Filippo

TEAM JAYCO ALULA

BOUWMAN Koen

COVI Alessandro

DOUBLE Paul

HELLEMOSE Asbjørn

MCKENZIE Hamish

PICKERING Finley

PORTER Rudy

SÜTTERLIN Jasha

TEAM PICNIC POSTNL

DE JONG Timo

GAFFURI Mattia

HAMILTON Chris

LEEMREIZE Gijs

MARTINEZ Juan Guillermo

PEACE Oliver

RENARD HAQUIN Henri-François

ROOSEN Timo

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

ARMIRAIL Bruno

BRENNAN Matthew

KRUIJSWIJK Steven

KUSS Sepp

LAPORTE Christophe

NORDHAGEN Jørgen

TULETT Ben

VAN AERT Wout

UAE TEAM EMIRATES XRG

ALMEIDA João

NOVAK Domen

OLIVEIRA Ivo

POGAČAR Tadej

SIVAKOV Pavel

TORRES Pablo

VERMAERKE Kevin

VINE Jay

UNO-X MOBILITY

CORT Magnus

DALBY Simon

DVERSNES LAVIK Fredrik

JOHANNESSEN Tobias Halland

KRON Andreas

LEKNESSUND Andreas

TILLER Rasmus

TJØTTA Martin

XDS ASTANA TEAM

FEDOROV Yevgeniy

FORTUNATO Lorenzo

LANGELLOTTI Victor

MULUBRHAN Henok

RODRIGUEZ Cristian

ROMELE Alessandro

TEJADA Harold

VAN BEKKUM Darren

BURGOS BURPELLET BH

ALLENO Clément

APARICIO Mario

CHUMIL Sergio

DIAZ José Manuel

FERNANDEZ Sinuhé

FAURA José Luis

HERRADA Jesús

MACIAS César

COFIDIS

BUCHMANN Emanuel

COQUARD Bryan

KIRSCH Alex

MONIQUET Sylvain

OURSELIN Paul

RENARD Alexis

ROULAND Louis

SAMITIER Sergio

EQUIPO KERN PHARMA

BERRADE Urko

BRUSTENGA Marc

COBO Ivan

ELOSEGUI Iñigo

RUIZ Ibon

SOSA Iván Ramiro

URIARTE Diego

WENZEL Mats

PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM

AZPARREN Xabier Mikel

CALZONI Walter

CAMPRUBI Marcel

DE LA CRUZ David

DUNBAR Eddie

GLOAG Thomas

GONZALEZ David

VADER Milan

TUDOR PRO CYCLING TEAM

BRENNER Marco

BARTA William

KLUCKERS Arthur

KÜNG Stefan

THALMANN Roland

WARBASSE Larry

WEISS Fabian

WILKSCH Hannes