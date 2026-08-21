Ciclismo
Vuelta a España 2026: i capitani e gli uomini di classifica di tutte le squadre
Vigilia della Vuelta a España 2026. Domani da Monaco inizia il terzo Grande Giro stagionale: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani e velocisti.
Red Bull-BORA-hansgrohe
- Primož Roglič
- Finn Fisher-Black
- Frederik Wandahl
- Jordi Meeus
- Gianni Moscon
- Callum Thornley
- Luke Tuckwell
- Gianni Vermeersch
Capitano: Primož Roglič
Velocista: Jordi Meeus
UAE Team Emirates-XRG
- João Almeida
- Ivo Oliveira
- Domen Novak
- Tadej Pogačar
- Pavel Sivakov
- Pablo Torres
- Kevin Vermaerke
- Jay Vine
Capitano: Tadej Pogačar
Movistar Team
- Enric Mas
- Jorge Arcas
- Orluis Aular
- Carlos Canal
- Pablo Castrillo
- Raúl García Pierna
- Iván Romeo
- Cian Uijtdebroeks
Capitani: Enric Mas, Cian Uijtdebroeks
Team Visma | Lease a Bike
- Ben Tulett
- Bruno Armirail
- Matthew Brennan
- Steven Kruijswijk
- Sepp Kuss
- Christophe Laporte
- Wout van Aert
- Jørgen Nordhagen
Velocisti: Matthew Brennan, Wout van Aert
Decathlon CMA CGM Team
- Felix Gall
- Léo Bisiaux
- Sander De Pestel
- Jordan Labrosse
- Gregor Mühlberger
- Matthew Riccitello
- Callum Scotson
- Oscar Chamberlain
Capitani: Felix Gall, Matthew Riccitello
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Xabier Mikel Azparren
- Walter Calzoni
- Marcel Camprubí
- David De La Cruz
- Eddie Dunbar
- Thomas Gloag
- David González
- Milan Vader
Capitano: Eddie Dunbar
Netcompany INEOS
- Oscar Onley
- Jack Haig
- Lucas Hamilton
- Axel Laurance
- Carlos Rodríguez
- Embret Svestad-Bårdseng
- Joshua Tarling
- Ben Turner
Capitani: Oscar Onley, Carlos Rodríguez
Velocista: Axel Laurance
Bahrain Victorious
- Pello Bilbao
- Santiago Buitrago
- Roman Ermakov
- Matevž Govekar
- Pau Miquel
- Jakob Omrzel
- Mathijs Paasschens
- Attila Valter
Capitano: Santiago Buitrago
Velocista: Matevž Govekar
Lidl-Trek
- Mattias Skjelmose
- Julien Bernard
- Lennard Kämna
- Patrick Konrad
- Jacopo Mosca
- Mathias Norsgaard
- Thibau Nys
- Mads Pedersen
Capitano: Mattias Skjelmose
Velocista: Mads Pedersen
Groupama-FDJ United
- Clément Berthet
- Olivier Le Gac
- Valentin Madouas
- Guillaume Martin
- Rudy Molard
- Enzo Paleni
- Rémy Rochas
- Bastien Tronchon
Capitano: Guillaume Martin
Alpecin-Premier Tech
- Francesco Busatto
- Ramses Debruyne
- Lindsay De Vylder
- Gal Glivar
- Michael Gogl
- Kaden Groves
- Hugo Houle
- Sente Sentjens
Velocista: Kaden Groves
NSN Cycling Team
- Alexey Lutsenko
- George Bennett
- Jan Hirt
- Hugo Hofstetter
- Moritz Kretschy
- Pau Martí
- Nick Schultz
- Floris Van Tricht
Capitano: Jan Hirt
Velocista: Hugo Hofstetter
Soudal Quick-Step
- Mauri Vansevenant
- Alberto Dainese
- Mikel Landa
- Valentin Paret-Peintre
- Ethan Hayter
- Fabio Van Den Bossche
- Gianmarco Garofoli
- Filippo Zana
Capitano: Mikel Landa
Velocista: Alberto Dainese
Uno-X Mobility
- Magnus Cort
- Simon Dalby
- Fredrik Dversnes
- Tobias Halland Johannessen
- Andreas Kron
- Andreas Leknessund
- Rasmus Tiller
- Martin Tjøtta
Capitano: Tobias Halland Johannessen
Velocista: Magnus Cort
Cofidis
- Sylvain Moniquet
- Emanuel Buchmann
- Bryan Coquard
- Alex Kirsch
- Paul Ourselin
- Alexis Renard
- Louis Rouland
- Sergio Samitier
Capitano: Emanuel Buchmann
Velocista: Bryan Coquard
Team Jayco AlUla
- Koen Bouwman
- Alessandro Covi
- Paul Double
- Asbjørn Hellemose
- Hamish McKenzie
- Finlay Pickering
- Rudy Porter
- Jasha Sütterlin
Capitano: Paul Double
EF Education-EasyPost
- Richard Carapaz
- Vincenzo Albanese
- Markel Beloki
- Alastair Mackellar
- Darren Rafferty
- Juan Felipe Rodríguez
- James Shaw
- Georg Steinhauser
Capitano: Richard Carapaz
Tudor Pro Cycling Team
- Marco Brenner
- Will Barta
- Arthur Kluckers
- Stefan Küng
- Roland Thalmann
- Larry Warbasse
- Fabian Weiss
- Hannes Wilksch
Capitano: Marco Brenner
XDS Astana Team
- Harold Tejada
- Yevgeniy Fedorov
- Lorenzo Fortunato
- Victor Langellotti
- Henok Mulubrhan
- Cristián Rodríguez
- Alessandro Romele
- Darren Van Bekkum
Capitani: Harold Tejada, Lorenzo Fortunato
Burgos Burpellet BH
- Jesús Herrada
- Clément Alleno
- Mario Aparicio
- Sergio Geovani Chumil
- José Manuel Díaz
- José Luis Faura
- Sinuhé Fernández
- César Macías
Capitano: José Manuel Díaz
Lotto Intermarché
- Jarno Widar
- Vito Braet
- Lars Craps
- Steffen De Schuyteneer
- Lorenzo Rota
- Reuben Thompson
- Luca Van Boven
- Roel Van Sintmaartensdijk
Capitano: Jarno Widar
Velocista: Steffen De Schuyteneer
Team Picnic PostNL
- Mattia Gaffuri
- Timo de Jong
- Chris Hamilton
- Gijs Leemreize
- Juan Guillermo Martínez
- Oliver Peace
- Henri-François Renard-Haquin
- Timo Roosen
Capitano: Mattia Gaffuri
Equipo Kern Pharma
- Urko Berrade
- Marc Brustenga
- Iván Cobo
- Iñigo Elosegui
- Ibon Ruiz
- Iván Ramiro Sosa
- Diego Uriarte
- Mats Wenzel
Capitano: Urko Berrade