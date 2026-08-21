Ciclismo

Vuelta a España 2026: i capitani e gli uomini di classifica di tutte le squadre

Gianluca Bruno

Pubblicato

15 minuti fa

il

Tadej Pogacar LaPresse

Vigilia della Vuelta a España 2026. Domani da Monaco inizia il terzo Grande Giro stagionale: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con capitani e velocisti.

Red Bull-BORA-hansgrohe

  • Primož Roglič
  • Finn Fisher-Black
  • Frederik Wandahl
  • Jordi Meeus
  • Gianni Moscon
  • Callum Thornley
  • Luke Tuckwell
  • Gianni Vermeersch

Capitano: Primož Roglič
Velocista: Jordi Meeus

UAE Team Emirates-XRG

  • João Almeida
  • Ivo Oliveira
  • Domen Novak
  • Tadej Pogačar
  • Pavel Sivakov
  • Pablo Torres
  • Kevin Vermaerke
  • Jay Vine

Capitano: Tadej Pogačar

Movistar Team

  • Enric Mas
  • Jorge Arcas
  • Orluis Aular
  • Carlos Canal
  • Pablo Castrillo
  • Raúl García Pierna
  • Iván Romeo
  • Cian Uijtdebroeks

Capitani: Enric Mas, Cian Uijtdebroeks

Team Visma | Lease a Bike

  • Ben Tulett
  • Bruno Armirail
  • Matthew Brennan
  • Steven Kruijswijk
  • Sepp Kuss
  • Christophe Laporte
  • Wout van Aert
  • Jørgen Nordhagen

Velocisti: Matthew Brennan, Wout van Aert

Decathlon CMA CGM Team

  • Felix Gall
  • Léo Bisiaux
  • Sander De Pestel
  • Jordan Labrosse
  • Gregor Mühlberger
  • Matthew Riccitello
  • Callum Scotson
  • Oscar Chamberlain

Capitani: Felix Gall, Matthew Riccitello

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

  • Xabier Mikel Azparren
  • Walter Calzoni
  • Marcel Camprubí
  • David De La Cruz
  • Eddie Dunbar
  • Thomas Gloag
  • David González
  • Milan Vader

Capitano: Eddie Dunbar

Netcompany INEOS

  • Oscar Onley
  • Jack Haig
  • Lucas Hamilton
  • Axel Laurance
  • Carlos Rodríguez
  • Embret Svestad-Bårdseng
  • Joshua Tarling
  • Ben Turner

Capitani: Oscar Onley, Carlos Rodríguez
Velocista: Axel Laurance

Bahrain Victorious

  • Pello Bilbao
  • Santiago Buitrago
  • Roman Ermakov
  • Matevž Govekar
  • Pau Miquel
  • Jakob Omrzel
  • Mathijs Paasschens
  • Attila Valter

Capitano: Santiago Buitrago
Velocista: Matevž Govekar

Lidl-Trek

  • Mattias Skjelmose
  • Julien Bernard
  • Lennard Kämna
  • Patrick Konrad
  • Jacopo Mosca
  • Mathias Norsgaard
  • Thibau Nys
  • Mads Pedersen

Capitano: Mattias Skjelmose
Velocista: Mads Pedersen

Groupama-FDJ United

  • Clément Berthet
  • Olivier Le Gac
  • Valentin Madouas
  • Guillaume Martin
  • Rudy Molard
  • Enzo Paleni
  • Rémy Rochas
  • Bastien Tronchon

Capitano: Guillaume Martin

Alpecin-Premier Tech

  • Francesco Busatto
  • Ramses Debruyne
  • Lindsay De Vylder
  • Gal Glivar
  • Michael Gogl
  • Kaden Groves
  • Hugo Houle
  • Sente Sentjens

Velocista: Kaden Groves

NSN Cycling Team

  • Alexey Lutsenko
  • George Bennett
  • Jan Hirt
  • Hugo Hofstetter
  • Moritz Kretschy
  • Pau Martí
  • Nick Schultz
  • Floris Van Tricht

Capitano: Jan Hirt
Velocista: Hugo Hofstetter

Soudal Quick-Step

  • Mauri Vansevenant
  • Alberto Dainese
  • Mikel Landa
  • Valentin Paret-Peintre
  • Ethan Hayter
  • Fabio Van Den Bossche
  • Gianmarco Garofoli
  • Filippo Zana

Capitano: Mikel Landa
Velocista: Alberto Dainese

Uno-X Mobility

  • Magnus Cort
  • Simon Dalby
  • Fredrik Dversnes
  • Tobias Halland Johannessen
  • Andreas Kron
  • Andreas Leknessund
  • Rasmus Tiller
  • Martin Tjøtta

Capitano: Tobias Halland Johannessen
Velocista: Magnus Cort

Cofidis

  • Sylvain Moniquet
  • Emanuel Buchmann
  • Bryan Coquard
  • Alex Kirsch
  • Paul Ourselin
  • Alexis Renard
  • Louis Rouland
  • Sergio Samitier

Capitano: Emanuel Buchmann
Velocista: Bryan Coquard

Team Jayco AlUla

  • Koen Bouwman
  • Alessandro Covi
  • Paul Double
  • Asbjørn Hellemose
  • Hamish McKenzie
  • Finlay Pickering
  • Rudy Porter
  • Jasha Sütterlin

Capitano: Paul Double

EF Education-EasyPost

  • Richard Carapaz
  • Vincenzo Albanese
  • Markel Beloki
  • Alastair Mackellar
  • Darren Rafferty
  • Juan Felipe Rodríguez
  • James Shaw
  • Georg Steinhauser

Capitano: Richard Carapaz

Tudor Pro Cycling Team

  • Marco Brenner
  • Will Barta
  • Arthur Kluckers
  • Stefan Küng
  • Roland Thalmann
  • Larry Warbasse
  • Fabian Weiss
  • Hannes Wilksch

Capitano: Marco Brenner

XDS Astana Team

  • Harold Tejada
  • Yevgeniy Fedorov
  • Lorenzo Fortunato
  • Victor Langellotti
  • Henok Mulubrhan
  • Cristián Rodríguez
  • Alessandro Romele
  • Darren Van Bekkum

Capitani: Harold Tejada, Lorenzo Fortunato

Burgos Burpellet BH

  • Jesús Herrada
  • Clément Alleno
  • Mario Aparicio
  • Sergio Geovani Chumil
  • José Manuel Díaz
  • José Luis Faura
  • Sinuhé Fernández
  • César Macías

Capitano: José Manuel Díaz

Lotto Intermarché

  • Jarno Widar
  • Vito Braet
  • Lars Craps
  • Steffen De Schuyteneer
  • Lorenzo Rota
  • Reuben Thompson
  • Luca Van Boven
  • Roel Van Sintmaartensdijk

Capitano: Jarno Widar
Velocista: Steffen De Schuyteneer

Team Picnic PostNL

  • Mattia Gaffuri
  • Timo de Jong
  • Chris Hamilton
  • Gijs Leemreize
  • Juan Guillermo Martínez
  • Oliver Peace
  • Henri-François Renard-Haquin
  • Timo Roosen

Capitano: Mattia Gaffuri

Equipo Kern Pharma

  • Urko Berrade
  • Marc Brustenga
  • Iván Cobo
  • Iñigo Elosegui
  • Ibon Ruiz
  • Iván Ramiro Sosa
  • Diego Uriarte
  • Mats Wenzel

Capitano: Urko Berrade

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