Vuelta a España 2026: doppietta in volata per Matthew Brennan. Terzo Albanese, quarto Romele

Matthew Brennan concede il bis alla Vuelta a España 2026. Il britannico della Visma | Lease a Bike ha conquistato anche la quinta tappa, imponendosi nella volata di Roquetes al termine dei 173,3 chilometri da Falset. Un successo netto, costruito soprattutto grazie allo straordinario lavoro della squadra: la formazione neerlandese ha controllato perfettamente il finale e ha messo Brennan nelle condizioni ideali per sprintare, permettendogli di bissare il successo già ottenuto a Manosque. Per la Visma arriva così una doppietta di tappa dopo quella firmata da Tadej Pogačar, che resta ovviamente in Maglia Rossa.

A tentare l’azione sono stati Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) e Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team). Il quintetto è riuscito a guadagnare fino a poco più di due minuti, ma il gruppo ha mantenuto la situazione sotto controllo. Küng ha poi deciso di rialzarsi, lasciando quattro uomini al comando.

La corsa si è accesa soprattutto a circa 100 chilometri dall’arrivo, quando Lidl-Trek e Visma | Lease a Bike hanno aumentato il ritmo sfruttando una zona particolarmente esposta alle raffiche laterali. Il plotone si è spezzato e diversi corridori sono rimasti momentaneamente attardati. Mads Pedersen (Lidl-Trek) si è messo personalmente al lavoro per Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), mentre Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ha tirato in prima persona per preparare il finale del compagno Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike). L’azione ha però avuto vita breve: con la diminuzione del vento il gruppo si è nuovamente ricompattato.

La selezione vera e propria è arrivata sul Puerto de Paüls, 3,5 chilometri al 7,1% di media e con punte fino al 16%, posto a circa 25 chilometri dal traguardo. L’andatura imposta dalla UAE Team Emirates-XRG ha fatto saltare diversi velocisti. Diversi corridori hanno tentato il colpo di mano sul finale ma si è viaggiati spediti verso la volata.

Trenino clamoroso per la Visma: van Aert e Laporte a lanciare Brennan che deve solamente completare l’opera. Secondo posto per Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe), poi due azzurri con Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) terzo e Alessandro Romele (XDS Astana Team) quarto.