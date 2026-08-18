Vuelta a España 2026: ci sarà anche l’astro nascente Jarno Widar. Percorso diverso rispetto a Seixas

La Vuelta a España 2026 avrà tra i suoi protagonisti anche uno dei talenti più interessanti del nuovo ciclismo. Jarno Widar, appena ventenne, sarà infatti al via della corsa spagnola con la Lotto-Intermarché, pronto a fare il proprio debutto assoluto in un Grande Giro. Il belga è il più giovane corridore presente nella startlist della Vuelta e, dopo aver stupito nelle categorie giovanili, si prepara così al primo vero esame di tre settimane contro i migliori corridori del mondo.

Il nome di Widar è particolarmente interessante se rapportato a quello di Paul Seixas, suo grande rivale nelle categorie giovanili e protagonista di un’esplosione ad altissimo livello nel 2026. I due si sono già sfidati duramente al Tour de l’Avenir 2025, con il belga capace di battere il francese in più occasioni e di conquistare anche la maglia a pois di miglior scalatore. Seixas ha poi compiuto il salto definitivo tra i professionisti, mentre Widar ha seguito un percorso differente, scegliendo di affrontare con maggiore gradualità il passaggio al WorldTour.

La stagione del belga, tuttavia, è stata tutt’altro che lineare. Dopo un ottimo avvio, con il quarto posto alla Figueira Champions Classic e buone prestazioni alla Volta ao Algarve, Widar è rimasto 16 settimane lontano dalle corse a causa di problemi fisici, tra una malattia e un infortunio al ginocchio. Il rientro è arrivato soltanto a giugno al GP Gippingen e il corridore della Lotto-Intermarché ha dovuto quindi ricostruire progressivamente la propria condizione. La Vuelta rappresenterà inevitabilmente un salto di livello enorme, ma anche l’occasione ideale per capire quanto il suo talento possa trasferirsi sulle tre settimane.

Il tracciato offre numerose occasioni agli scalatori. Widar non partirà certamente con l’obbligo di competere per la classifica generale, soprattutto considerando il debutto e la stagione travagliata, ma sarà uno dei corridori più interessanti da osservare in salita.