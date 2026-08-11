Volley femminile, Mondiali U17: l’Italia riparte di slancio! Portorico travolto 3-0, Uwadiae sugli scudi

L’Italia riparte immediatamente al Mondiale Under 17 femminile di volley e lo fa con una vittoria convincente. Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Corea del Sud, le azzurrine superano Portorico con un netto 3-0 (25-18, 25-21, 25-15) nella quarta partita della fase a gironi. Un successo che porta la formazione italiana a tre vittorie in quattro incontri e consente di consolidare la posizione nelle zone alte della Pool D.

La squadra azzurra prende progressivamente il controllo della partita già nel primo set. Portorico prova inizialmente a rimanere agganciato, ma l’Italia trova continuità soprattutto attraverso Uwadiae e riesce a costruire il primo vero margine nella fase centrale del parziale. Il servizio contribuisce a togliere sicurezza alla ricezione caraibica e, una volta conquistato il vantaggio, le azzurrine non concedono una vera possibilità di rientrare alle avversarie. Il 25-18 mette così la partita immediatamente sui binari desiderati.

Più combattuto il secondo set, quello nel quale Portorico riesce maggiormente a mettere sotto pressione la formazione italiana. Le caraibiche alzano il livello della propria ricezione e trovano qualche soluzione in più anche a muro, fondamentale nel quale alla fine chiuderanno la partita con cinque punti contro i tre dell’Italia. Il parziale resta così più incerto rispetto al precedente, ma nel momento decisivo le azzurrine riescono nuovamente a cambiare passo, affidandosi alla propria maggiore efficacia offensiva e trovando i palloni necessari per allungare. Il 25-21 vale il 2-0 e mette Portorico con le spalle al muro.

Nel terzo set la differenza diventa invece molto più evidente. L’Italia parte con l’intenzione di chiudere la partita senza concedere possibilità di riaprirla e aumenta la pressione al servizio. Portorico fatica sempre di più a costruire il proprio gioco, mentre le azzurrine possono gestire con maggiore continuità il cambio palla e sfruttare le occasioni offerte dalle avversarie. Il divario cresce e la squadra italiana può amministrare la parte conclusiva fino al 25-15 che completa il 3-0 dopo poco più di un’ora di gioco effettivo.

I numeri confermano la superiorità azzurra. L’Italia mette a terra 46 attacchi su 91 tentativi, con il 50,5% di efficacia offensiva, contro i 25 su 83 di Portorico, fermo al 30,1% e domina soprattutto al servizio con 10 ace contro due. Soltanto a muro le portoricane fanno leggermente meglio, 5-3, ma senza riuscire a compensare la grande differenza negli altri fondamentali.

Hillary Uwadiae è ancora una volta la principale bocca da fuoco dell’Italia e chiude da miglior realizzatrice con 19 punti. Per l’opposta arrivano 18 attacchi vincenti su 28 tentativi e un ace, numeri che confermano quanto già mostrato nelle precedenti partite del torneo. Alle sue spalle si mette in evidenza Federica Terzi con 13 punti, nove dei quali in attacco, ai quali aggiunge due muri e due ace.

Importante anche il contributo di Borello e Scalzo, entrambe a quota 10 punti. Borello firma otto attacchi vincenti e un muro, mentre Scalzo è particolarmente incisiva dai nove metri con cinque ace su 14 servizi. Petitti completa il proprio incontro con sei punti. Per Portorico le migliori realizzatrici sono Ayala e Roman con sei punti, mentre Quinones ne aggiunge cinque.

L’Italia archivia così immediatamente la battuta d’arresto contro la Corea del Sud e porta il proprio bilancio a tre vittorie, contro Algeria, Repubblica Dominicana e Portorico, e una sconfitta. Un successo particolarmente importante anche perché arrivato senza lasciare set per strada, con una prestazione nella quale attacco e servizio hanno rappresentato le armi decisive delle azzurrine.