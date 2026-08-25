Volley, l’Italia si conferma a punteggio pieno nel gruppo A e vola in semifinale ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia cala il poker e blinda l’accesso in semifinale nel torneo maschile di volley ai Giochi del Mediterraneo 2026. La selezione allenata da coach Vincenzo Fanizza ha centrato infatti la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi, battendo l’Algeria per 3-0 (25-16, 25-19, 25-22) al PalaMazzola di Taranto e rimanendo a punteggio pieno in vetta alla classifica del gruppo A.

Gli azzurri condividono in realtà la leadership del raggruppamento con la Francia a quota 12 punti, in attesa dello scontro diretto previsto venerdì sera che sarà decisivo per il primo posto nel girone. Italiani e transalpini sono comunque già sicuri del passaggio del turno (riservato alle migliori due di ogni gruppo), potendo contare su un vantaggio di 7 punti sulla Tunisia terza classificata ad una sola giornata dalla fine del round robin.

L’avversaria dell’Italia (che dipenderà anche dall’esito della sfida contro la Francia) uscirà fuori con ogni probabilità dal terzetto composto da Grecia, Spagna e Turchia, tutte in lizza per la qualificazione nella Pool B. Tornando alla comoda vittoria odierna sull’Algeria, il top scorer azzurro è stato Tim Held con 14 punti ma è andato in doppia cifra anche Alessio Tallone con 13.