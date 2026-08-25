Volley, l’Italia saluta i Mondiali U17. Eliminazione prematura agli ottavi, l’Argentina fa la voce grossa

L’Italia ha terminato prematuramente la propria avventura ai Mondiali U17 di volley maschile, salutando la rassegna iridata di categoria già agli ottavi di finale. Dopo aver avuto la meglio nelle tre partite disputate nella fase a gironi (contro Romania, India e Cuba) e aver concluso al terzo posto nella classifica combinata, gli azzurri si sono fermati al primo turno della fase a eliminazione diretta, perdendo contro l’Argentina per 3-1 (25-20; 25-23; 20-25; 25-16).

La nostra Nazionale ha subito la verve dell’Albiceleste in quel di Doha (Qatar), cedendo nei primi due set e trovando con le spalle al muro. Il sestetto tricolore ha cercato la reazione e ha dettato legge nel terzo parziale, facendo intendere di avere le carte in regola per ribaltare la contesa, ma subito dopo la compagine sudamericana è tornata a spingere sull’acceleratore ed è riuscita a chiudere i conti. I ragazzi di coach Francesco Conci salutano la competizione, mentre gli avversari se la dovranno vedere contro la vincente di Polonia-Turchia.

Tra le fila dell’Italia i migliori sono stati i centrali Michele Mangini (15 punti) e Samuele Storini (13), 12 marcature per l’opposto Federico Guiotto, 9 sigilli per lo schiacciatore Samuele Filippi, affiancato di banda da Matteo Maiocchi (8) sotto la regia di Matteo Talevi. A trascinare l’Argentina è stato lo scatenato attaccante Bianchi, autore di addirittura 26 punti.