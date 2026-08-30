Volley, l’Italia sale sul podio ai Giochi del Mediterraneo. Vinto il braccio di ferro con la Turchia

Dopo lo shock della sconfitta rimediata nella semifinale di ieri sera contro la Grecia, l’Italia è riuscita a ritrovarsi nel torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo e ha conquistato la medaglia di bronzo di fronte al pubblico del PalaMazzola di Taranto. Gli uomini di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti ad avere la meglio sulla Turchia per 3-2 (25-19; 24-26; 25-18; 23-25; 15-10) e si sono meritati il terzo gradino del podio nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Avanti per 1-0 e 2-1, gli azzurri sono sempre stati rimontati dagli anatolici, riuscendo poi a emergere al tie-break dopo un paio di ore di intensa battaglia. Si sono messi in luce l’opposto Diego Frascio (25 punti, 4 ace) e lo schiacciatore Tim Held (17 punti, 2 muri) sotto la regia di Alessandro Fanizza.

Di banda si sono alternati Mattia Orioli (3) e Alessio Tallone (8), al centro hanno giocato Andrea Truocchio (5), Marco Pellacani (10) e Federico Crosato (8), il capitano Damiano Catania in campo da libero. Tra le fila della Turchia i migliori sono stati gli attaccanti Cafer Kirkit (23) e Can Koc (13), 14 marcature per il centrale Yunus Emre Tayaz (14).