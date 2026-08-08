Volley, l’Italia riprende la marcia verso gli Europei: i convocati per il collegiale, con tre novità. Torna Michieletto!

L’Italia si appresta a riprendere la marcia di avvicinamento agli Europei 2026 di volley maschile, che scatteranno il prossimo 9 settembre (gli azzurri incroceranno la Svezia nel match d’apertura presso la Piazza del Plebiscito a Napoli). Dopo aver perso contro gli USA nei quarti di finale della Nations League e avere staccato la spina per qualche giorno, gli azzurri si rimetteranno al lavoro con un collegiale in quel di Cervia (in provincia di Ravenna).

L’appuntamento è per lunedì 10 agosto nella località romagnola, dove i Campioni del Mondo rimarranno fino a giovedì 13 agosto. Il CT Fefé De Giorgi ha selezionato diciassette atleti, ovvero i quattordici uomini che hanno preso parte alla massima competizione internazionale itineranti e tre innesti. Al gruppo si sono aggregati l’attesissimo schiacciatore Alessandro Michieletto, l’opposto Kamil Rychlicki e il centrale Lorenzo Cortesia.

Confermati tutti i big: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, i martelli Daniele Lavia e Mattia Bottolo, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti, il libero Fabio Balaso. Confermati anche il bomber Alessandro Bovolenta, l’emergente centrale Pardo Mati, il secondo regista Riccardo Sbertoli, gli schiacciatori Francesco Sani e Luca Porro, il libero Gabriele Laurenzano.

CONVOCATI RADUNO ITALIA VOLLEY A CERVIA

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.