Volley, l’Italia regola la Francia ai Giochi del Mediterraneo e vola in semifinale da imbattuta

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 (25-21; 25-17; 25-23) nel confronto che metteva in palio il primo posto nel girone A del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo aver battuto il Portogallo, la Tunisia, la Serbia e l’Algeria, gli azzurri si sono imposti con il massimo scarto contro i rivali più accrediti del raggruppamento e hanno così meritato la vetta da imbattuti (5 vittorie, 15 punti), davanti ai transalpini (4 successi, 12 punti).

La nostra Nazionale si è qualificata alle semifinali e dovrà vedersela contro la Grecia, mentre la Francia incrocerà la Turchia dall’altra parte del tabellone. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sembrano avere una marcia in più, ma dovranno prendere con le pinze gli avversari che si troveranno di fronte nel fine settimana se vorranno conquistare la medaglia d’oro di fronte al proprio pubblico di Taranto.

I padroni di casa sono stati bravi a operare uno strappo sul 13-13 del primo set e a meritarsi il break risolutivo, nella seconda frazione hanno fatto la differenza sul 9-9, mentre nel terzo parziale è andato in scena un testa a testa vibrante con continui ribaltoni di fronte fino a un finale rovente che ha poi sorriso ai nostri portacolori.

Si sono distinti l’opposto Diego Frascio (10 punti), gli schiacciatori Tim Held (13 punti) e Mattia Orioli (9), sotto la regia di Alessandro Fanizza (3). Al centro hanno giocato Andrea Truocchio (6) e Federico Crosato (7), buon lavoro per il capitano Damiano Catania nel ruolo di libero. Tra le fila della Francia i migliori sono stati Thomas Pujol (11), Nathan Feral (9) e Lohan Nack Minyem (7).