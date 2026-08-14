Volley femminile, Stefano Lavarini saluta la Vero Volley Milano: in arrivo Blengini

L’avventura di Stefano Lavarini alla Vero Volley Milano si chiude dopo due stagioni. Arrivato nell’estate del 2024, il tecnico piemontese ha guidato la formazione milanese a due finali Scudetto consecutive, conquistando anche la storica Supercoppa Italiana del 18 ottobre 2025: un trofeo nazionale che a Milano mancava da 80 anni. Nel suo biennio, inoltre, sono arrivati due prestigiosi terzi posti, in Champions League e al Mondiale per Club nel 2024.

La separazione arriva per scelta dello stesso Lavarini, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto per accettare la proposta del Fenerbahçe. Per il tecnico si profila dunque un ritorno a Istanbul, alla guida di una delle realtà più ambiziose del panorama internazionale.

La Vero Volley ha affidato la ripartenza a Gianlorenzo Blengini, profilo di assoluto spessore e, al tempo stesso, protagonista di una svolta inedita. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana maschile, con cui conquistò la medaglia d’argento ai Giochi di Rio 2016, e attuale CT della Bulgaria, si appresta infatti a vivere la sua prima esperienza nel volley femminile dopo oltre vent’anni di carriera ai massimi livelli nel settore maschile.

A Milano Blengini porterà esperienza, leadership e un palmarès di primo piano, impreziosito dai tre Scudetti conquistati alla guida della Lube Civitanova. Una scelta che va oltre la semplice successione in panchina: con il nuovo allenatore cambierà anche l’intero staff tecnico, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nella storia della Numia Vero Volley Milano.