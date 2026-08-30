Volley femminile, sorpresa dall’Asia: la Thailandia batte Giappone e Cina, qualificata alle Olimpiadi!

La Thailandia si è qualificata al torneo di volley femminile che animerà le Olimpiadi di Los Angeles 2028, conquistando il pass a cinque cerchi grazie al trionfo ai Campionati Asiatici. Epilogo a sorpresa in quel di Tianjin: dopo aver sconfitto il Giappone in semifinale, le ragazze di coach Radchatagriengkai hanno firmato un’altra grave impresa in finale contro la Cina padrona di casa, imponendosi per 3-2 (25-20; 11-25; 23-25; 25-18; 15-10) e meritandosi la prima partecipazione ai Giochi nella propria storia.

Contro le scuole più accreditate del Continente, è emersa la splendida regia di Pornpun Guedpard, che ha sfruttato la velocità e l’agilità delle proprie compagne di squadra, non offrendo riferimenti alle avversarie e riuscendo a fare la differenza anche nel momento più complicato. Prestazione maiuscola da parte della bomber Sasipaporn Janthawisut, che ha messo a segno 28 punti, e della centrale Thatdao Nuekjang (18), in luce anche Chatchu-On (17), mentre alla Cina non sono bastate Wu e Zhuang (21 punti a testa).

La Thailandia è la terza squadra ad essersi qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 dopo gli USA (Paese organizzatore) e il Canada (vincitore del torneo del NORCECA). Domenica prossima sapremo chi festeggerà in Europa, nei prossimi giorni arriverà il verdetto anche dall’Africa, mentre bisognerà aspettare metà settembre per conoscere la qualificata dal Sudamerica. A seguire tre pass verranno elargiti ai Mondiali 2027 e gli ultimi tre in base al ranking aggiornato dopo la Nations League 2028.