Volley femminile, l’Italia suda sette camicie con la Repubblica Dominicana ma resta imbattuta ai Mondiali U17

Dopo il netto successo all’esordio sull’Algeria, arriva la seconda vittoria consecutiva su altrettanti incontri per l’Italia ai Mondiali Under 17 di volley femminile 2026 in corso di svolgimento in Cile. Le azzurrine si sono imposte per 3-1 (25-18, 27-29, 25-23, 25-20) sulla Repubblica Dominicana a Los Andes, facendo un passo avanti già quasi decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.

La Nazionale giovanile guidata da coach Monica Cresta condivide la vetta del gruppo D a punteggio pieno con la Corea del Sud e può contare su un vantaggio di 6 punti sulle due squadre che ha già sconfitto che risultano virtualmente escluse dall’accesso alla fase a eliminazione diretta. Passano il turno infatti le prime quattro classificate di ogni raggruppamento al termine del round robin, composto da cinque match per ogni formazione.

Nel primo set le caraibiche tengono botta fino al 13-13, poi cedono alla distanza e vengono sovrastate nel finale con un parziale di 12-5 in favore delle italiane che chiudono i conti sul 25-18. Il copione cambia nella seconda frazione, con l’Italia che scappa subito sul +5 (8-3) e arriva anche al 19-14 per poi subire la clamorosa rimonta della Repubblica Dominicana, capace di annullare ben cinque set point avendo la meglio ai vantaggi per 29-27 e pareggiando i conti.

Grande equilibrio nel terzo set, che si gioca punto a punto almeno fino al 17-17 quando le azzurre piazzano l’allungo (23-20), vengono nuovamente riprese (23-23) per poi spuntarla in volata alla prima occasione utile (25-23). Meno rocambolesco il quarto parziale, in cui l’Italia scappa via nella fase centrale arrivando a +5 sul 18-13 e respingendo al mittente l’ultima rimonta delle dominicane (19-18) con una fiammata conclusiva che vale il 25-20.

Top scorer e MVP del match una scatenata Hillary Uwadiae (opposto classe 2011) da 26 punti, ma vanno in doppia cifra anche la schiacciatrice Sveva Terzi con 16 e la centrale Beatrice Scalzotto con 10 punti.