Volley femminile, l’Italia scopre l’avversaria degli ottavi agli Europei: rivale insidiosa, poi ai quarti…

L’Italia affronterà la Bulgaria agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre hanno conquistato il primo posto nel gruppo D a Göteborg (Svezia) con cinque vittorie all’attivo e aspettavano di conoscere l’identità della prossima rivale nella fase a eliminazione diretta, ma dovevano attendere la conclusione degli incontri della Pool B, in corso di svolgimento a Brno (Cechia).

Le Campionesse del Mondo incroceranno la quarta classificata di quel girone, che sarà appunto la Bulgaria: le Verdi non sono riuscite a distinguersi durante la prima settimana della rassegna continentale, battendo l’Ucraina per 3-0 e l’Austria soltanto al tie-break, ma perdendo contro la Serbia (nl pieno rispetto del pronostico) e la Grecia (in maniera inattesa). Stasera sono andate sotto per 2-0 contro le padrone di casa e così la classifica del raggruppamento si è delineata.

Le ragazze del CT Julio Velasco si trasferiranno a Brno e dovrebbero scendere in campo domenica 30 agosto, ma bisognerà attendere la comunicazione degli organizzatori per avere la certezza di data e orario degli ottavi di finale. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario che ha comunque i mezzi per rendersi pericoloso e creare qualche grattacapo alle nostre portacolori.

Se Anna Danesi e compagne dovessero vincere, si qualificherebbero ai quarti di finale, dove incrocerebbero la vincente del match che si disputerà tra la Cechia e la perdente di Svezia-Francia (entrambe già battute dalle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 durante la fase a gironi). Il tabellone sembra essere favorevole all’Italia, che poi dovrebbe andare in rotta di collisione con la Turchia in semifinale (ammesso che le anatoliche battano la Polonia e finiscono dalla stessa parte delle azzurre).