Volley femminile, l’Italia regola l’Ucraina in amichevole. Egonu titolare e top scorer, Omoruyi esce in barella

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-1 (18-25; 25-14; 25-22; 25-20) nella seconda amichevole andata in scena a Koszalin (Polonia). Dopo aver regolato la Francia con il massimo scarto nella giornata di ieri, le Campionesse del Mondo hanno concesso il primo set alle emergenti gialloblù e sono poi riuscite a recuperare con grande disinvoltura in un test importante in vista degli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto.

Purtroppo il pomeriggio è stato funestato dall’infortunio occorso alla schiacciatrice Loveth Omoruyi in avvio della seconda frazione: l’azzurra è ricaduta male a terra in un’azione sottorete ed è stata accompagnata fuori dal campo in barella. Si attendono gli accertamenti del caso, ma si teme un grave problema fisico per il martello, oggi schierato titolare di banda insieme a Gaia Giovannini. Il CT Julio Velasco ha infatti cambiato completamente la formazione rispetto a ieri.

A riposo la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Myriam Sylla e Alessia Nervini (fino all’infortunio di Omoruyi), le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Eleonora Fersino; dentro la regista Carlotta Cambi, la bomber Paola Egonu, le centrali Linda Nwakalor e Denise Meli, il libero Ilaria Spirito.

Tra le fila delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si sono distinte Egonu (21 punti), Nervini (11), Nwakalor (10), Meli (11) e Cambi (8), 5 punti per Giovannini. Tra le fila dell’Ucraina, le migliori sono state Danchak (16), Milenko (15) e Pavlyk (11). L‘Italia chiuderà il quadrangolare nella giornata di giovedì 13 agosto (18.00), fronteggiando la Polonia padrona di casa.