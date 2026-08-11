Volley femminile, l’Italia regola la Francia in amichevole: Antropova in luce, Fahr incisiva, Egonu subentra

L’Italia ha proseguito la propria marcia di avvicinamento agli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto. Mancano una decina di giorni all’esordio delle azzurre nella rassegna continentale (la fase a gironi si giocherà a Göteborg), il percorso prevede un quadrangolare amichevole a Koszalin (Polonia) e il primo confronto ha visto una chiara vittoria delle azzurre.

Le Campionesse del Mondo hanno sconfitto la Francia con un secco 3-0 (25-15; 25-22; 25-13), mettendosi in mostra con ben 14 battute vincenti a livello di squadra. Il CT Julio Velasco si è affidato a quella che sembra essere la formazione titolare: Alessia Orro in cabina di regia, Ekaterina Antropova opposto, Stella Nervini e Myriam Sylla di banda, Anna Danesi (capitana) e Sarah Fahr al centro, Eleonora Fersino il libero. La bomber Paola Egonu è stata impiegata soltanto con il doppio cambio, come successo in Nations League.

L’Italia ha preso il largo nelle battute iniziali dei tre set, regolando le transalpine senza particolari patemi d’animo. Antropova ha chiuso da con 13 punti (5 aces), Fahr top scorer con 14 punti, 8 marcature per Sylla, 7 per Egonu, 5 per Danesi e Nervini (4 ace), 4 per Orro. Tra le fila della Francia le migliori sono stati Bah (11) e Depie (6).