Volley femminile, l’Italia liquida la Grecia e vola in finale ai Giochi del Mediterraneo. Obossa e Bolzonetti al top

L’Italia ha sconfitto la Grecia per 3-0 (25-22; 25-14; 25-22) e si è qualificata alla finale del torneo di volley femminile nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia al PalaMazzola di Taranto, regolando la compagine ellenica con il massimo scarto e guadagnando così il diritto di disputare l’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro.

Le ragazze di coach Carlo Parisi sono state brave a recuperare un break nella prima frazione (9-11) e a spezzare l’equilibrio sul 19-19, rendendosi protagoniste di un bel rush conclusivo. Dopo aver dominato il secondo parziale, le padrone di casa si sono issate sul 12-6 nel terzo set, hanno subito la rimonta da parte delle ospiti (17-17 e 22-22) e hanno poi piazzato il micidiale uno-due con cui hanno chiuso i conti di fronte al proprio pubblico.

Prestazione di spessore da parte della schiacciatrice Alessia Bolzonetti (14 punti, 3 ace), dell’opposto Josephine Obossa (12 punti) e della centrale Linda Manfredini (12 marcature, 5 muri) sotto la regia di Chidera Eze (3). L’altro martello Alice Tanase è andata a referto con 9 punti, 8 punti per la centrale Yasmina Akrari (3 punti), Ilenia Moro il libero, c’è stato spazio anche per la schiacciatrice Beatrice Gardini (4).

L’Italia tornerà in campo domenica 30 agosto (ore 17.00) per affrontare la Turchia, che nell’altra semifinale ha regolato la Serbia per 3-1 (25-16; 23-25; 25-21; 25-22): si dovrà fare attenzione alle attaccanti Beren Yesilirmak, Tugba Ivegin, Liza Safronova, ma le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico nel match che assegnerà la medaglia d’oro.