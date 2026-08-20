Volley femminile, l’Italia debutta con la Croazia agli Europei: quali sono le avversarie più pericolose?

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico in occasione del proprio esordio agli Europei 2026 di volley femminile: la partita contro la Croazia, in programma alle ore 16.00 di venerdì 21 agosto, sembra non nascondere particolari insidie per le Campionesse del Mondo, che dovranno però stare molto attente a non faresi sorprendere dalle poco quotate avversarie in quel di Göteborg.

La nostra Nazionale vuole partire con il piede giusto nella rassegna continentale che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e sembra essere almeno un paio di spanne sopra alla compagine balcanica, che potrà fare leva su alcune giocatrici di buon prospetto internazionale.

La più nota è l’opposto Samanta Fabris, 34enne passata anche da Novara, Conegliano e Casalmaggiore prima della pandemia, nell’ultima stagione approdata in Cina. Ben nota al pubblico italiano la centrale Bozana Butigan, 26enne che ha vinto lo scudetto con Conegliano nel 2021, poi passata da Bergamo, Firenze e Vallefoglia nell’ultima stagione. La bomber Andrea Mihaljevic è una classe 2003 in forza a Brescia, la schiacciatrice Luna Becic è passata da Pescara in Serie A2 nel 2023-2024.