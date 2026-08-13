Volley femminile, l’Italia batte la Polonia: Egonu top scorer, Antropova torna schiacciatrice. Ora gli Europei

L’Italia ha sconfitto la Polonia con un netto 3-0 (25-16; 25-21; 25-20) nell’amichevole che ha chiuso il quadrangolare di Koszalin e, grazie anche ai successi ottenuti nei giorni scorsi contro Francia e Ucraina, ha conquistato il Memorial Agata Mróz-Olszewska. Le azzurre hanno battuto le padrone di casa guidate da coach Stefano Lavarini e si lanciano con ottimismo verso gli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto.

Il CT Julio Velasco ha schierato Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice: l’esperimento era stato bocciato dopo le prime partite di Nations League, ma in questa occasione la bomber è tornata in posto 4 in seguito all’infortunio occorso ieri a Loveth Omoruyi, affiancando Gaia Giovannini. Paola Egonu ha giocato da opposto titolare in diagonale con la palleggiatrice Alessia Orro, al centro Anna Danesi e Sarah Fahr, Eleonora Fersino il libero.

Le Campionesse del Mondo hanno dominato il primo set, mentre nella seconda frazione sono state Egonu e Danesi a fare la differenza sul 19-20 con un muro, un pallonetto e una schiacciata che hanno respinto le biancorosse. Egonu e Antropova sono state grandi protagoniste in avvio del terzo parziale, l’Italia ha fatto il vuoto e ha chiuso i conti in maniera nitida, incassando anche gli applausi del pubblico che ha gremito lo Sport and Entertainment Hall di Koszalin. Egonu ha chiuso da top scorer (15 punti), 13 marcature per Antropova, 8 per Danesi, 9 per Fahr, 5 per Giovannini, 7 per Orro. Tra le fila della Polonia le migliori sono state Stysiak (10) e Piasecka (8).