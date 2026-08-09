Volley femminile, l’Italia affronta tre amichevoli verso gli Europei: le convocate di Velasco

L’Italia prosegue la marcia di avvicinamento agli Europei 2026 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 21 agosto. Prima di trasferirsi a Göteborg (Svezia), dove le azzurre disputeranno la fase a gironi, le Campionesse del Mondo affronteranno un quadrangolare amichevole in quel di Koszalin (Polonia), in programma da martedì 11 a giovedì 13 agosto.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 affronteranno la Francia, l’Ucraina e le padrone di casa. Il CT Julio Velasco ha convocato quattordici atlete per questa trasferta, le stesse capaci di conquistare la medaglia di bronzo in Nations League ormai tre settimane fa e probabilmente le stesse che saranno protagoniste durante la rassegna continentale, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Presenti gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, le centrali Anna Danesi (capitana) e Sarah Fahr, il libero Eleonora Fersino. A disposizione la seconda regista Carlotta Cambi, i martelli Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, le centrali Denise Meli e Linda Nwakalor, il libero Ilaria Spirito.

CONVOCATE ITALIA QUADRANGOLARE VOLLEY FEMMINILE

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.

Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.