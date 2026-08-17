Volley femminile, le convocate dell’Italia per gli Europei: Antropova torna schiacciatrice! Novità tra gli opposti

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per gli Europei 2026 di volley femminile, che andranno in scena tra Turchia, Cechia, Azerbaijan e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT della Nazionale Italiana ha reso nota la rosa di quattordici giocatrici a cui potrà attingere durante la rassegna continentale, che tra l’altro metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le Campionesse del Mondo in carica saranno impegnate nel girone di Göteborg (Svezia, debutto il 21 agosto contro la Croazia), ottavi e quarti di finale si giocheranno a Brno (Cechia), poi il trasferimento nella tana di Istanbul (Turchia) per andare a caccia del titolo. Ci sono un paio di grosse novità in seno alle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, derivate dall’infortunio occorso al martello Loveth Omoruyi durante un’amichevole della scorsa settimana.

Ekaterina Antropova tornerà a essere una schiacciatrice, in base alla lista diffusa nella giornata odierna. Il Guru aveva sperimentato il suo impiego di banda nelle prime partite della Nations League, non ne era stato convinto ed era tornato a utilizzarla come opposto, schierandola come titolare e preferendola a Paola Egonu. Dopo l’infortunio di Omoruyi, l’ultima partita del torneo amichevole contro la Polonia ha visto il connubio delle due giocatrici: ci saranno novità per l’appuntamento più importante della stagione?

Antropova spostata di reparto, per affiancare Stella Nervini, Myriam Sylla e Gaia Giovannini. Paola Egonu opposto di riferimento e come seconda è stata chiamata Merit Adigwe (l’altra novità di queste convocazioni). Per il resto tutto invariato: Alessia Orro palleggiatrice titolare, con Carlotta Cambi pronta per il doppio cambio; Anna Danesi (capitana) e Sarah Fahr le centrali di punta, con Denise Meli e Linda Nwakalor a disposizione; Eleonora Fersino il libero, Ilaria Spirito la sua seconda.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI VOLLEY

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.

Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (capitana), Linda Nwakalor, Sarah Fahr.

Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.