Volley femminile, la Polonia batte la Turchia agli Europei! Cambia il tabellone dell’Italia, vince l’Olanda

Si è completata la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile: le prime quattro classificate dei quattro gironi si sono qualificate agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale, che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, si appresta ad entrare nel vivo con gli incontri da dentro o fuori. Gli ottavi si giocheranno tra Brno (Cechia) e Istanbul (Turchia) tra domenica 30 agosto e martedì 1° settembre, mercoledì e giovedì si disputeranno i quarti nelle medesime località, poi nel fine settimana ci sarà spazio per semifinali e finali nella capitale anatolica.

I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Turchia e Polonia, entrambe imbattute e in lotta per il primo posto nella Pool A. Colpo di scena davanti agli oltre 10.000 spettatori che hanno gremito il Sinam Erdem Sports Hall, dove la Polonia si è imposta per 3-2 (15-25; 25-21; 25-22; 16-25; 15-) e ha vinto la Pool A. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno firmato l’impresa contro le detentrice del trofeo e finiscono nella parte alta del tabellone, con un possibile incrocio con l’Italia in semifinale; il sestetto di coach Daniele Santarelli incappa in un amaro ko e finisce nella parte bassa, andando in rotta di collisione con la Serbia in un’ipotetica semifinale.

Prestazione sbalorditiva delle attaccanti Julia Szczurowska (26 punti) e Paulina Damaske (15), entrate dopo un primo set complicato per le biancorosse. Alla Turchia non sono bastate la bomber Melissa Vargas (21 punti), la schiacciatrice Hande Baladin (15) e Zehra Gunes (15).

L’Olanda ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-1 in quel di Baku, aggiudicandosi lo scontro diretto per il secondo posto nel gruppo C alle spalle dell’imbattuto Belgio. Le oranje hanno subito la verve delle padrone di casa nel primo parziale, ma poi sono riuscite a ribaltare la contesa dall’alto di un maggior tasso tecnico e grazie alle prestazioni degne di nota di Elle Dambrink (22 punti), Indy Baijens (17 punti), Laura Jansen (15) e Britte Stuut (10 punti, 4 ace, 3 muri), mentre le migliori azere sono state Polina Rahimova (20) e Yelizaveta Ruban (18).

L’Olanda affronterà la Slovenia, per poi meritarsi l’incrocio con la Polonia (ampiamente favorita sul Portogallo), nella parte alta del tabellone in cui figura anche l’Italia (ottavo di finale contro la Bulgaria e quarto contro la vincente di Cechia-Svezia). L’Azerbaijan sarà atteso dalla dura sfida contro la Turchia, con la consapevolezza che servirà l’impresa per fronteggiare chi avrà la meglio tra il Belgio e la Germania nella parte basse del tabellone in cui campeggia la Serbia.

La Slovenia ha sconfitto l’Ungheria per 3-0 e si è meritata la terza piazza nel gruppo A davanti alla Germania, utile per andare ad affrontare l’Olanda. Tra le fila della squadra di coach Alessandro Orefice si sono distinte Nika Milosic (11), Fatoumatta Sillah (8) e Polona Frelih (7), mentre le magiare di Alessandro Chiappini sono state eliminate dalla competizione (13 marcature di Anett Németh). La giornata si era aperta con la partita tra Romania e Spagna, entrambe già eliminate: le rumene sono riuscite a spuntarla per 3-0.

RISULTATI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Romania vs Spagna 3-0 (25-19; 25-22; 25-20)

Slovenia vs Ungheria 3-0 (25-21; 25-19; 25-16)

Paesi Bassi vs Azerbaijan 3-1 (15-25; 25-16; 25-22; 25-19)

Polonia vs Turchia 3-2 (15-25; 25-21; 25-22; 16-25; 15-10)

CLASSIFICHE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

POOL A: Polonia 5 vittorie (14 punti), Turchia 4 vittorie (13 punti), Slovenia 3 vittorie (8 punti), Germania 2 vittorie (6 punti), Lettonia 1 vittoria (3 punti), Ungheria 0 vittorie (1 punto).

POOL B: Serbia 5 vittorie (15 punti), Cechia 4 vittorie (12 punti), Grecia 3 vittorie (8 punti), Bulgaria 2 vittorie (5 punti), Ucraina 1 vittoria (4 punti), Austria 0 vittorie (1 punto).

POOL C: Belgio 5 vittorie (13 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (12 punti), Azerbaijan 3 vittorie (8 punti), Portogallo 2 vittorie (5 punti), Romania 1 vittoria (6 punti), Spagna 0 vittorie (1 punto).

POOL D: Italia 5 vittorie (15 punti), Francia 4 vittorie (12 punti), Svezia 3 vittorie (7 punti), Croazia 2 vittorie (5 punti), Slovacchia 1 vittoria (5 punti), Montenegro 0 vittorie (1 punto).

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Polonia vs Portogallo

Paesi Bassi vs Slovenia

Italia vs Bulgaria

Cechia vs Svezia

—

Belgio vs Germania

Turchia vs Azerbaijan

Serbia vs Croazia

Francia vs Grecia