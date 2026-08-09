Pallavolo

Volley femminile, Italia sconfitta dalla Corea del Sud ai Mondiali U17

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

13 ore fa

il

Italia U17 volley FIVB

Arriva una sconfitta per la Nazionale italiana di volley femminile, impegnata nella fase a gironi dei Mondiali U17. Dopo il match vinto nettamente contro l’Algeria e il successo più sofferto contro la Repubblica Dominicana, le ragazze di Monica Cresta si sono dovute arrendere nella sfida disputata a Los Andes, in Cile, alla Corea del Sud sullo score di 25-14; 25-19; 13-25; 25-20.

L’inizio della partita è tutto in salita per l’Italia. La Corea prende immediatamente l’iniziativa e costruisce il proprio vantaggio, mentre le azzurre faticano a trovare la continuità necessaria per rimanere agganciate al set. Il margine cresce e la prima frazione si chiude con un eloquente 25-14 per le coreane. Un avvio complicato, che costringe le azzurre a rincorrere già dalle prime battute.

Nel secondo set le azzurre provano a rimettere ordine nella partita. La risposta c’è, almeno sul piano dell’equilibrio, ma le asiatiche continuano a essere più efficace e riesce a gestire il proprio vantaggio. L’Italia resta in partita più a lungo, senza però riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro. Alla fine sono ancora le coreane a festeggiare: 25-19 e 2-0 nel conto dei set.

A quel punto serve una scossa. E la scossa arriva nel terzo set. L’Italia cambia passo e trova finalmente il modo di mettere in difficoltà le rivali. Le azzurre prendono il controllo del parziale e, questa volta, sono loro a dettare il ritmo. La formazione asiatica non riesce a ripetere quanto fatto nei primi due set e l’Italia ne approfitta con decisione. Il risultato è netto: 25-13. Un set dominato che riapre completamente la sfida e porta le azzurre sul 2-1.

Nel quarto set la Corea reagisce e torna a esprimere la propria pallavolo. Le italiane provano a prolungare l’incontro e a conquistare il tie-break, ma le avversarie riescono a mantenere il controllo del parziale. L’Italia non molla, ma nel finale la Corea trova gli ultimi punti necessari per chiudere la contesa: 25-20 e 3-1.

Per l’Italia resta la prestazione di Uwadiae, miglior realizzatrice azzurra con 22 punti. In doppia cifra anche Di Napoli, che chiude a quota 14, mentre Terzi firma 9 punti. Dall’altra parte, la Corea trova in Seoyeon la top-scorer: per lei sono 23 i punti messi a segno, con Minseo a quota 17. Prossimo impegno nella Pool D sarà contro Porto Rico alle 2 di notte nostrane.

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