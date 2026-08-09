Volley femminile, Italia sconfitta dalla Corea del Sud ai Mondiali U17

Arriva una sconfitta per la Nazionale italiana di volley femminile, impegnata nella fase a gironi dei Mondiali U17. Dopo il match vinto nettamente contro l’Algeria e il successo più sofferto contro la Repubblica Dominicana, le ragazze di Monica Cresta si sono dovute arrendere nella sfida disputata a Los Andes, in Cile, alla Corea del Sud sullo score di 25-14; 25-19; 13-25; 25-20.

L’inizio della partita è tutto in salita per l’Italia. La Corea prende immediatamente l’iniziativa e costruisce il proprio vantaggio, mentre le azzurre faticano a trovare la continuità necessaria per rimanere agganciate al set. Il margine cresce e la prima frazione si chiude con un eloquente 25-14 per le coreane. Un avvio complicato, che costringe le azzurre a rincorrere già dalle prime battute.

Nel secondo set le azzurre provano a rimettere ordine nella partita. La risposta c’è, almeno sul piano dell’equilibrio, ma le asiatiche continuano a essere più efficace e riesce a gestire il proprio vantaggio. L’Italia resta in partita più a lungo, senza però riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro. Alla fine sono ancora le coreane a festeggiare: 25-19 e 2-0 nel conto dei set.

A quel punto serve una scossa. E la scossa arriva nel terzo set. L’Italia cambia passo e trova finalmente il modo di mettere in difficoltà le rivali. Le azzurre prendono il controllo del parziale e, questa volta, sono loro a dettare il ritmo. La formazione asiatica non riesce a ripetere quanto fatto nei primi due set e l’Italia ne approfitta con decisione. Il risultato è netto: 25-13. Un set dominato che riapre completamente la sfida e porta le azzurre sul 2-1.

Nel quarto set la Corea reagisce e torna a esprimere la propria pallavolo. Le italiane provano a prolungare l’incontro e a conquistare il tie-break, ma le avversarie riescono a mantenere il controllo del parziale. L’Italia non molla, ma nel finale la Corea trova gli ultimi punti necessari per chiudere la contesa: 25-20 e 3-1.

Per l’Italia resta la prestazione di Uwadiae, miglior realizzatrice azzurra con 22 punti. In doppia cifra anche Di Napoli, che chiude a quota 14, mentre Terzi firma 9 punti. Dall’altra parte, la Corea trova in Seoyeon la top-scorer: per lei sono 23 i punti messi a segno, con Minseo a quota 17. Prossimo impegno nella Pool D sarà contro Porto Rico alle 2 di notte nostrane.