Volley femminile, Italia dominante contro la Serbia nei Giochi del Mediterraneo! Azzurre in semifinale da prime del girone

Il punto esclamativo è arrivato nella terza e ultima partita della Pool A del torneo di volley femminile dei Giochi del Mediterraneo. La Nazionale italiana, allenata da Carlo Parisi, ha affrontato la Serbia dopo aver vinto i primi due incontri del girone, contro Bosnia Erzegovina ed Egitto. La serie di successi per 3-0 è proseguita, perché la compagine tricolore ha regolato anche le serbe con il medesimo punteggio, in un confronto che alla vigilia rappresentava il test più impegnativo di questa prima fase.

Lo score di 25-18, 25-21, 25-17 fotografa chiaramente la differenza di valori emersa sul campo. Le ragazze di Parisi hanno infatti mostrato, nell’arco delle tre frazioni, una netta superiorità in tutti i fondamentali, conducendo la partita con autorità e senza concedere spazio alla reazione delle avversarie.

A livello individuale, sono da sottolineare le prestazioni dell’opposta Josephine Obossa e della schiacciatrice Alessia Bolzonetti, entrambe autrici di 16 punti. In doppia cifra anche la centrale Yasmina Akrari, che ha chiuso con 11 punti a referto.

Con questo risultato, dunque, le azzurre approdano in semifinale da prime classificate del raggruppamento, portandosi dietro una dose importante di fiducia in vista del prosieguo della competizione. La squadra italiana affronterà la seconda classificata del Gruppo B, la cui situazione di classifica è ancora da definire.