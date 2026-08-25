Volley femminile, Ilaria Spirito: “Bella partita, io sono a disposizione di Velasco e della squadra”

Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia nella fase a gironi dei Campionati Europei di volley femminile 2026. Le azzurre hanno battuto in tre set anche la Slovacchia allo Scandinavium di Göteborg, rimanendo a punteggio pieno dopo quattro partite in attesa dello scontro diretto decisivo con la Francia per il primo posto nel gruppo D.

Ilaria Spirito, schierata dal CT Julio Velasco come libero titolare, ha commentato così il successo odierno delle campionesse olimpiche e mondiali in carica: “È stata una bella partita. Nel primo set siamo partite punto a punto, mentre nei successivi siamo riuscite a costruirci e a mantenere un piccolo vantaggio grazie alla qualità del nostro gioco. Siamo contente di come è andata“.

Sulla sua prestazione individuale: “Io faccio quello che mi viene chiesto e sono a disposizione di Julio e della squadra. Qualunque cosa serva, io la faccio. Quest’anno in allenamento mi è capitato anche di attaccare o palleggiare. Sono molto contenta di aver avuto l’opportunità di giocare una partita ufficiale come questa e, quando entro in campo, cerco sempre di dare il 200%. Le mie compagne mi hanno sicuramente dato una grande mano“.

Sulle prossime avversarie: “Onestamente non sto guardando tantissimo le partite degli altri gironi, mi concentro principalmente sulle nostre. Siamo ancora nella fase iniziale di un Europeo molto lungo, ci sono ancora tante partite da giocare e domani ci aspetta la Francia per il primo posto nel girone. Prima di fare qualsiasi valutazione preferisco quindi aspettare la partita di domani“.