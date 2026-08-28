Volley femminile, il tabellone dell’Italia agli Europei 2026: le avversarie turno per turno. Turchia e Serbia alla larga!

L’Italia ha conosciuto il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver vinto le cinque partite disputate a Göteborg (Svezia) e aver conquistato il primo posto nella Pool D, le azzurre si sono trasferite a Brno (Cechia), dove lunedì 31 agosto (ore 16.00) se la dovranno vedere contro la Bulgaria negli ottavi di finale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori di pronostico contro le Verdi guidate da coach Marcello Abbondanza, ma non dovranno sottovalutare un avversario comunque molto insidioso e che in una partita da dentro o fuori potrebbe creare qualche grattacapo.

Le Campionesse del Mondo puntano senza mezzi termini alla qualificazione ai quarti di finale, previsti mercoledì 2 settembre sempre nella località ceca: dall’altra parte della rete ci sarà la vincente del confronto tra le padrone di casa e la Svezia. Anna Danesi e compagne potrebbero dunque essere impegnate in una replica del confronto con le scandinave già visto nella fase a gironi (secco 3-0 domenica 23 agosto), oppure dovranno incrociare l’ambiziosa Cechia, che si è ben distinta nella Pool B (quattro successi e poi un set strappato alla lanciatissima Serbia di fronte al proprio pubblico).

Le ragazze del CT Julio Velasco sono dunque favorite per approdare alle semifinali, che si disputeranno a Istanbul nella giornata di sabato 5 settembre. L’incrocio più probabile è con la Polonia, che è finita nella parte alta del tabellone dopo aver firmato l’impresa al tie-break contro la favoritissima Turchia. Il sestetto di coach Stefano Lavarini sarà atteso da un comodo ottavo di finale contro il Portogallo, poi dovrà stare molto attenta al match contro la vincente del confronto tra la sempre ambiziosa Olanda e l’emergente Slovenia.

Alla vigilia si era parlato a lungo della possibile semifinale tra Italia e Turchia, che non si potrà materializzare: le fresche vincitrice della Nations League hanno perso di fronte al proprio pubblico contro la Polonia e sono finite nella parte bassa del tabellone, dunque la rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali potrà avere luogo soltanto in un eventuale atto conclusivo.

Le detentrici del trofeo, guidate da coach Daniele Santarelli, sono attese da una serie di impegni non semplici: scomodo ottavo contro l’Azerbaijan di Polina Rahimova, insidioso quarto di finale contro l’imbattuto Belgio o la Germania in cerca di rivalsa, poi la potenziale semifinale contro la Serbia, favorita contro la Croazia e la vincente di Francia-Grecia.

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Polonia vs Portogallo

Paesi Bassi vs Slovenia

Italia vs Bulgaria

Cechia vs Svezia

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Belgio vs Germania

Turchia vs Azerbaijan

Serbia vs Croazia

Francia vs Grecia

TABELLONE ITALIA EUROPEI VOLLEY

Ottavo di finale: vs Bulgaria.

Quarto di finale: vs la vincente di Cechia-Svezia.

Semifinale: verosimilmente contro la Poloni, favorita contro il Portogallo e la vincente di Olanda-Slovenia.

Finale: verosimilmente la Turchia o la Serbia, che dovrebbero affrontarsi in semifinale.