Volley femminile, il Canada si qualifica alle Olimpiadi! Prima squadra a Los Angeles, Guidetti fa festa con la quinta Nazionale

Il Canada si è qualificato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, meritandosi di partecipare al torneo di volley femminile a cinque cerchi dopo un’assenza durata ben 32 anni. L’ultima apparizione della Nazionale della Foglia d’Acero ai Giochi risale ad Atlanta 1996, tra un paio di anni sarà della partita nuovamente in terra statunitense. Si tratta della prima squadra ad essersi qualificata sul campo per la prossima edizione, imponendosi nel torneo continentale di ammissione andato in scena a Santo Domingo.

Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 (25-15; 20-25; 25-23; 25-14) nella finale dell’evento continentale NORCECA (Nord e Centro America), che metteva in palio il pass per la California. A fare la differenza sono state le attaccanti Kiera Van Ryk (22 punti) e Alexa Gray (22 punti), 11 marcature per Nyadholi Thokbuom (11) e 8 per Emily Maglio. Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte Brayelin Martinez (19) e Yonkaira Paola Pena (13).

Giovanni Guidetti ha trascinato le biancorosse verso la gloria e ha scritto una pagina di storia della pallavolo, meritandosi la presenza alle Olimpiadi con la quinta Nazionale diversa: a Sydney 2000 fu assistente di Angiolino Frigoni sulla panchina italiana, poi è stato CT dell’Olanda a Rio 2016, della Turchia a Tokyo 2020 e della Serbia a Parigi 2024. Estate memorabile per il Canada: quarti di finale di Nations League, vittoria del Campionato Continentale (battendo gli USA in finale) e pass olimpico.

Gli USA sono qualificati in qualità di Paese ospitante, oggi si è aggiunto il Canada, nei prossimi giorni verranno assegnati altri quattro pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: nel pomeriggio odierno sarà la vincente di Cina-Thailandia a fare festa in Asia, domenica 6 settembre esulterà chi trionferà agli Europei, a breve conosceremo anche chi raggiungerà il traguardo in Africa, mentre bisognerà aspettare metà settembre per il verdetto dal Sudamerica (con il Brasile ampiamente favorito).