Volley femminile, i prossimi passi dell’Italia agli Europei. Linda Nwakalor: “Lavorato sul gioco, cariche e determinate”

L’Italia si è trasferita da Göteborg (Svezia) a Brno (Cechia), dove lunedì 31 agosto (ore 16.00) scenderà in campo per affrontare la Bulgaria negli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Dopo aver vinto le cinque partite disputate allo Scandinavium, le azzurre si sono imbarcate per affrontare il primo viaggio di questa competizione, atterrando poco prima di mezzogiorno.

Recatesi in albergo, le Campionesse del Mondo hanno pranzato e hanno poi goduto di un pomeriggio di riposo concesso dal CT Julio Velasco, utile per smaltire il viaggio e ricaricare le pile. Anna Danesi e compagni si rimetteranno a lavoro nella mattinata di sabato 29 agosto, poi nel pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30) sosterranno una sessione di allenamento al palasport, a porte chiuse.

La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico nel primo match da dentro o fuori, ma non dovrà sottovalutare l’impegno con le Verdi di coach Marcello Abbondanza se vorrà meritarsi l’approdo ai quarti di finale, da disputare mercoledì 2 settembre contro la vincente di Cechia-Svezia.

La centrale Linda Nwakalor ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Siamo sicuramente molto cariche e determinate. Adesso inizia la fase a eliminazione diretta e quindi non c’è spazio per errori e imprecisioni. Durante la fase a gironi abbiamo avuto modo di lavorare sul nostro gioco, affrontando anche partite di alto livello nelle quali abbiamo giocato molto bene. Ora siamo pronte per questo ottavo di finale e per dare il meglio“.

L’azzurra ha analizzato la prossima avversaria: “È una squadra che abbiamo già affrontato durante la Nations League. Oggi è stata una giornata di viaggio e abbiamo anche il tempo per staccare un po’ e far riposare mente e corpo. Approfondiremo lo studio delle nostre avversarie anche sulla base delle loro ultime partite per affrontarle al meglio“.