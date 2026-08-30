Volley femminile, Francia eliminata agli Europei! Colpaccio a effetto della Grecia, Serbia costretta alla rimonta

Clamoroso colpo di scena agli Europei 2026 di volley femminile, dove sono incominciati gli ottavi di finale: la Grecia ha eliminato la Francia, sconfiggendola con un secco 3-0 (25-16; 25-18; 25-20) di fronte al pubblico di Brno (Cechia). Le transalpine avevano chiuso al secondo posto nel girone dell’Italia e avevano impensierito le azzurre nello scontro diretto, imponendosi nel secondo set e portandosi in vantaggio di tre lunghezze nella quarta frazione, salvo poi subire la rimonta da parte delle Campionesse del Mondo.

La Grecia ha imbrigliato la formazione guidata da coach Cesar Hernandez, lo scorso anno capace di raggiungere i quarti di finale ai Mondiali, e ha fatto il vuoto nelle tre frazioni, dominando in maniera completamente inattesa grazie alla prestazione sopra le righe della bomber Martha Evdokia Anthouli (20 punti, 2 muri), ben spalleggiata da Effrosyni Bakodimou (9), Markella Papageorgiou (9) ed Elpida Tikmanidou (9). La Grecia si è qualificata ai quarti di finale, dove se la dovrà vedere con la favoritissima Serbia.

La compagine guidata da coach Zoran Terzic è stata costretta a rimontare nei confronti della Croazia, ma dopo il primo set lasciato alle avversarie è riuscita a riemergere dall’alto di un maggior tasso tecnico e a prevalere con il punteggio di 3-1 (19-25; 25-19; 25-17; 25-12). Prova rimarchevole da parte dell’opposto Tijana Boskovic (18 punti), della schiacciatrice Aleksandra Uzelac (18 punti, 3 muri) e della centrale Hena Kurtagic (12 punti, 6 muri), che hanno risposto presente contro Samanta Fabris (15) e Mika Grbavica (15).

Domani (lunedì 30 agosto) si disputeranno gli altri due ottavi di finale a Brno: l’Italia scenderà in campo alle ore 16.00 per affrontare la Bulgaria con tutti i favori del pronostico e meritarsi il diritto di giocare il quarto di finale contro la vincente del confronto tra la Cechia padrona di casa e la Svezia, in programma alle ore 19.00.