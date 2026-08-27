Calendario Europei volley femminile 2026 oggi: orari partite 27 agosto, tv, streaming

La settima giornata degli Europei 2026 di volley femminile promette di incidere in maniera pesante sugli equilibri dei quattro gironi. Giovedì 27 agosto propone infatti diversi scontri diretti tra squadre ancora imbattute o in piena corsa per le posizioni più importanti della prima fase. Paesi Bassi-Belgio e Svezia-Francia sono le sfide che attirano maggiormente l’attenzione, perché mettono una di fronte all’altra formazioni che finora hanno raccolto soltanto vittorie. Molto interessante anche Polonia-Germania, con le polacche ancora a punteggio pieno e le tedesche in crescita dopo il passo falso iniziale. Nella Pool B riflettori su Ucraina-Serbia e Cechia-Bulgaria, mentre Croazia-Montenegro, Portogallo-Romania e Lettonia-Ungheria possono assumere un peso determinante nella corsa alla qualificazione. Una giornata che comincia alle 13.30 a Baku e si chiude con due partite alle 19.00, distribuendosi tra Azerbaijan, Turchia, Svezia e Cechia.

Paesi Bassi-Belgio, ore 13.30 – Pool C, Baku. È probabilmente il confronto più interessante della Pool C. Paesi Bassi e Belgio arrivano allo scontro diretto con tre vittorie ciascuno e hanno finora mostrato grande continuità. Le olandesi hanno dovuto faticare soltanto all’esordio contro la Romania, battuta 3-2, prima dei netti 3-0 rifilati a Portogallo e Spagna. Percorso altrettanto positivo per il Belgio, che dopo il tie-break contro la Spagna non ha più lasciato set per strada con Portogallo e Romania. Il precedente cammino in VNL indica però un vantaggio sulla carta per i Paesi Bassi, ottavi nella classifica definitiva, mentre il Belgio aveva chiuso tredicesimo. In palio c’è una fetta importante del primato del girone.

Polonia-Germania, ore 15.00 – Pool A, Istanbul. Una sfida che può chiarire ulteriormente le gerarchie della Pool A. La Polonia ha vinto tutte e tre le partite disputate, anche se contro la Lettonia ha dovuto soffrire per quattro lunghissimi set prima di ritrovare brillantezza nel netto 3-0 sulla Slovenia. La Germania ha invece reagito bene alla sconfitta dell’esordio contro gli sloveni, mettendo insieme due successi consecutivi contro Lettonia e Ungheria. I riferimenti della VNL confermano valori abbastanza vicini: Polonia nona e Germania dodicesima nella graduatoria finale. Le polacche partono con qualcosa in più, ma dovranno evitare quei passaggi a vuoto che hanno complicato alcune fasi del loro Europeo.

Croazia-Montenegro, ore 16.00 – Pool D, Göteborg. Croazia e Montenegro cercano punti preziosi in una sfida che può pesare molto nella parte centrale e bassa della Pool D. Le croate si sono sbloccate rimontando la Slovacchia da 0-2 a 3-2, prima di arrendersi alla Svezia soltanto dopo un altro tie-break lunghissimo, perso 23-21. Il Montenegro, invece, non ha ancora conquistato una vittoria e ha ceduto 3-0 contro Svezia, Italia e Francia. I risultati dell’European League raccontano però di una squadra montenegrina capace di chiudere la prima fase con tre successi in sei gare, esattamente come la Croazia. Per questo il confronto appare meno scontato di quanto suggeriscano i risultati raccolti finora nel torneo.

Ucraina-Serbia, ore 16.00 – Pool B, Brno. La Serbia vuole proseguire il proprio percorso netto. Tre partite e tre vittorie per la formazione di Zoran Terzić, che ha battuto Austria, Cechia e Bulgaria, lasciando finora appena un set per strada. L’Ucraina ha invece avuto un cammino decisamente più irregolare: sconfitte contro Bulgaria e Grecia, netto successo con l’Austria e nuovo stop per 3-1 contro la Cechia. Anche la VNL fotografa una differenza piuttosto limitata tra le due squadre, con la Serbia undicesima e l’Ucraina sedicesima nella classifica conclusiva. Le serbe partono favorite, ma dovranno evitare di concedere spazio a una formazione ucraina che ha già mostrato di poter alzare molto il proprio livello.

Portogallo-Romania, ore 16.30 – Pool C, Baku. È già una partita delicatissima per entrambe. Portogallo e Romania sono ancora senza vittorie nella Pool C, anche se il loro percorso è stato molto diverso. Le portoghesi hanno perso contro Azerbaijan, Belgio e Paesi Bassi, raccogliendo soltanto un set. La Romania ha invece sfiorato il successo due volte, arrendendosi 3-2 sia ai Paesi Bassi sia all’Azerbaijan, prima del netto 0-3 contro il Belgio. L’European League offre un riferimento favorevole alle romene, nono posto nella prima fase con quattro vittorie, mentre il Portogallo aveva chiuso quindicesimo con due successi. Per entrambe diventa fondamentale muovere la classifica.

Lettonia-Ungheria, ore 18.00 – Pool A, Istanbul. Una sfida che mette di fronte due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria europea. La Lettonia ha però dato segnali più incoraggianti, soprattutto nel combattutissimo 1-3 contro la Polonia, quando è riuscita a mettere seriamente in difficoltà la formazione di Lavarini. L’Ungheria ha invece perso nettamente contro Polonia, Turchia e Germania senza conquistare set. Eppure il precedente cammino in European League racconta tutt’altra storia: le magiare avevano chiuso la prima fase con sei vittorie su sei e 18 punti, arrivando poi alla fase finale. La Lettonia era invece sedicesima. Proprio per questo l’Ungheria è chiamata a una reazione dopo un avvio europeo decisamente al di sotto delle attese.

Svezia-Francia, ore 19.00 – Pool D, Göteborg. Una partita di grande interesse tra due protagoniste della Pool D. La Francia si presenta con buone credenziali, grazie ai 3-0 ottenuti contro Slovacchia, Croazia e Montenegro. La Svezia ha invece raccolto tre vittorie e una sconfitta: dopo aver battuto Montenegro e Slovacchia, è caduta nettamente contro l’Italia ma ha immediatamente reagito superando la Croazia 3-2 al termine di una maratona, dominata da Isabelle Haak autrice di 52 punti. Le padrone di casa arrivano inoltre da una grande stagione in European League, conclusa con il secondo posto nella fase finale dopo sei vittorie su sei nella prima fase. La Francia, però, ha affrontato un livello superiore nella VNL, chiusa al diciassettesimo posto. Un confronto che può dire molto sugli equilibri del girone.

Cechia-Bulgaria, ore 19.00 – Pool B, Brno. E’ una partita che potrebbe interessare da vicino l’Italia per le sfide future. La Cechia cerca la quarta vittoria davanti al proprio pubblico contro una Bulgaria che deve interrompere una serie negativa. Le ceche hanno battuto Grecia, Austria e Ucraina, perdendo soltanto contro la Serbia, e si sono dimostrate una delle squadre più solide del raggruppamento. La Bulgaria aveva invece cominciato con un convincente 3-0 sull’Ucraina, ma ha poi ceduto 3-1 alla Grecia e nettamente 3-0 alla Serbia. Anche la VNL suggerisce un vantaggio ceco: decimo posto nella classifica definitiva contro il diciottesimo delle bulgare. La squadra di casa parte dunque favorita, ma la Bulgaria ha bisogno di punti e non può permettersi un altro passo falso nella corsa alla qualificazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di giovedì 27 agosto degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY OGGI

Giovedì 27 agosto

Ore 13.30 – Paesi Bassi vs Belgio (Baku) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su Sky Go, Now Tv e EuroVolley TV

Ore 15.00 – Polonia vs Germania (Istanbul) – Diretta streaming su Dazn e EuroVolley TV

Ore 16.00 – Croazia vs Montenegro (Göteborg) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.00 – Ucraina vs Serbia (Brno) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su Sky Go, Now Tv e EuroVolley TV

Ore 16.30 – Portogallo vs Romania (Baku) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Lettonia vs Ungheria (Istanbul) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 19.00 – Svezia vs Francia (Göteborg) – Diretta streaming su Dazn e EuroVolley TV

Ore 19.00 – Cechia vs Bulgaria (Brno) – Diretta streaming su EuroVolley TV