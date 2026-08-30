Volley femminile, doccia fredda per l’Italia: la Turchia vince una finale a senso unico ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia partiva con tutti i favori del pronostico per conquistare la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile che ha animato la prima settimana dei Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Purtroppo è arrivata una dolorosa doccia fredda al PalaMazzola di Taranto, dove la Turchia ha avuto la meglio in finale con un secco 3-0 (25-22; 26-24; 25-19).

Le ragazze di coach Carlo Parisi si sono dovute accontentare della medaglia d’argento di fronte al pubblico presente sugli spalti dell’impianto pugliese e purtroppo la pallavolo tricolore ha chiuso la kermesse senza una medaglia d’oro (a inizio pomeriggio gli uomini si erano messi al collo il bronzo).

Le anatoliche hanno preso il comando dell’operazione sul 12-10 del primo set e hanno conquistato il parziale, mentre nella seconda frazione le azzurre si sono issate sul 19-13 e sul 24-22, subendo poi una pesante rimonta. Il terzo set si è sviluppato sulla stessa lunghezza d’onda del primo (6-6, 16-18), l’Italia non è più riuscita a recuperare e ha dovuto cedere lo scettro conquistato quattro anni fa a Orano, quando si riuscì a battere proprio la Turchia nell’atto conclusivo.

Una doccia fredda considerando anche la notevole caratura tecnica delle titolari italiane: l’opposto Josephine Obossa (2 punti); le schiacciatrici Alessia Bolzonetti (11), Valeria Battista (9) e Alice Tanase (3); le centrali Yasmina Akrari (5) e Linda Manfredini (12); la palleggiatrice Chidera Eze (7); il libero Ilenia Moro. La Turchia ha fatto festa con Beren Yesilirmak (18 punti), Dilay Ozdemir (7) e Tugba Ivegin (8).