Volley femminile, agli Europei 2026 in palio il primo pass olimpico! Come funziona la qualificazione verso Los Angeles 2028

Agli Europei 2026 di volley femminile verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: la squadra che conquisterà il titolo staccherà il tagliando per i Giochi con un paio d’anni di anticipo. La presenza del biglietto a cinque cerchi come premio per la formazione vincitrice aumenterà ulteriormente l’importanza della manifestazione, che già godeva dei galloni dell’evento di riferimento di questa annata agonistica.

La kermesse scatterà venerdì 21 agosto e ci terrà compagnia fino a domenica 6 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei compagini ciascuno, previsti a Goteborg (Svezia), Baku (Azerbaijan), Brno (Cechia) e Istanbul (Turchia); le migliori quattro classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta (le semifinali e le finali sono previste nella capitale anatolica).

L’Italia si presenterà all’appuntamento da Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Parigi 2024, con il chiaro obiettivo di completare la Tripla Corona e prendere con largo anticipo il volo per gli Stati Uniti. Le ragazze del CT Julio Velasco saranno tra le grandi favorite della vigilia, ma dovranno fare i conti con una concorrenza di spessore guidata dalla lanciatissima Turchia di Daniele Santarelli (detentrice del titolo e fresca vincitrice della Nations League), senza dimenticarsi di Serbia e Polonia.

Sarà una fine estate di fuoco per la pallavolo femminile: le vincitrici dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia/Oceania, Sudamerica, Nord-Centro America, Africa) voleranno a Los Angeles 2028. Gli USA sono già qualificati in qualità di Paese ospitante: se dovessero imporsi nel NORCECA allora farà festa la finalista perdente.

La seconda occasione per qualificarsi alle Olimpiadi avrà luogo ai Mondiali 2027: le migliori tre classificate non ancora ammesse ai Giochi si meriteranno il pass. Gli ultimi tre posti verranno assegnati tramite il ranking FIVB, aggiornato all’11 giugno 2028 (al termine della Nations League). Le tre squadre più in alto in graduatoria e non ancora qualificate ai Giochi si meriteranno il diritto di partecipare alla rassegna a cinque cerchi.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028?

PAESE OSPITANTE: USA.

PRIMO PASSAGGIO (2026): i vincitori dei cinque Campionati Continentali (Europa, Asia, Africa, Nord-Centro America, Sudamerica).

SECONDO PASSAGGIO (2027): le tre squadre meglio classificate ai Mondiali 2027 e non ancora qualificate ai Giochi.

TERZO PASSAGGIO (2028): le tre squadre meglio classificate nel ranking FIVB (aggiornato all’11 giugno 2028 per le donne) e non ancora qualificate ai Giochi.