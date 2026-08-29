Volley, che smacco per l’Italia: la Grecia firma l’impresa e si prende la finale ai Giochi del Mediterraneo

Una giornata ricca di medaglie e soddisfazioni si conclude con una delusione cocente per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026. La squadra maschile di volley, reduce da cinque vittorie consecutive nella fase a gironi, ha perso infatti in semifinale contro la Grecia al tie-break dopo quasi tre ore di battaglia venendo relegata allo spareggio per il bronzo.

Gli azzurri, guidati da coach Vincenzo Fanizza, si sono arresi alla selezione ellenica davanti al pubblico amico del PalaMazzola di Taranto e torneranno in campo domani pomeriggio per affrontare la Turchia nella finale di consolazione con in palio il terzo gradino del podio, mentre saranno Francia e Grecia a contendersi il metallo più pregiato.

Epilogo amaro per l’Italia, che aveva cominciato bene la semifinale vincendo il primo set per 25-23 nonostante un brivido finale (da 24-20 a 24-23) venendo però poi raggiunta e superata dalla Grecia cedendo i parziali successivi in volata (23-25 e 29-31 sprecando tre set point). L’ultimo sussulto azzurro arriva nella quarta frazione, colmando un gap di 4 punti (10-14) e annullando due match ball ai vantaggi per portare la contesa al tie-break (27-25), dominato però dagli ospiti (15-8).

Top scorer di serata un Diego Frascio da 25 punti, ma in casa Italia si è ben comportato sul piano realizzativo anche Tim Held con 18 punti, mentre sono ben due i greci ad aver superato i 20 punti, Charalampos Andreopoulos (21) e Angelos Markou (20).