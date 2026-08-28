Volley, Bryan Argilagos si aggrega al gruppo azzurro per le prossime amichevoli a Messina

La Nazionale italiana di volley si è trasferita da Reggio Calabria a Messina per affrontare gli ultimi due test match del torneo FIPAV Cup Men Elite in preparazione dei Campionati Europei. Gli azzurri scenderanno in campo stasera contro Cuba e domenica 30 agosto contro il Brasile, potendo contare su un nuovo innesto che si è aggregato al gruppo in queste ore, Bryan Argilagos.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, considerando le due gare ravvicinate da disputare in Sicilia, ha scelto di convocare un altro giocatore per evitare sovraccarichi di lavoro e per allungare il comparto dei palleggiatori presenti in squadra. Non si tratta della prima chiamata in assoluto nella Nazionale maggiore per Argilagos, che aveva già lavorato con il gruppo azzurro a Cavalese nel mese di giugno ed era stato inserito nella long list della Nations League 2026. Il giovane palleggiatore italiano classe 2007 rappresenta a livello di club il Cuneo Volley e avrà la possibilità di partecipare in questi giorni al collegiale di Messina.

Dopo essere arrivati a Messina, il CT De Giorgi ha concesso un’intervista ai canali federali tornando sulla lunga amichevole di due giorni fa contro la Germania: “Abbiamo scelto questi avversari in amichevole per avere degli avversari duri. La Germania è un avversario ostico, con delle buone qualità. Ci aspettavamo una gara intensa, certo non come poi è finito il primo set. Ricordo il 52-50 quando giocavo a Cuneo e penso che quello sia stato per molto tempo uno dei punteggi più alti della storia. Siamo stati molto resilienti e questo è un momento di passaggio, perché passiamo da un periodo di carico di lavoro alle partite vere e proprie. I ragazzi hanno dato tanta disponibilità, mostrando resilienza e aiutandosi. Abbiamo dovuto partecipare in tanti a questa partita, anche se l’idea era far giocare qualcuno di più e qualcun altro di meno. La Germania ha fatto la sua bella partita molto solida.

Sono contento perché siamo andati alla fine in crescendo e, nel momento della grande fatica, siamo stati più lucidi degli altri e alla fine l’abbiamo vinta. Michieletto sta bene. Farà una visita nei primi giorni di settembre che ci darà delle risposte. Fisicamente non è mai stato così bene e ha tantissima voglia di giocare. La voglia di arrivare al 10 settembre, giorno dell’inizio degli Europei, è tanta ma senza fretta. Mancano ancora alcuni giorni di lavoro e delle cose da fare. Non mi aspetto che siamo brillantissimi adesso. Poi avremo altri cinque giorni di lavoro a Firenze per finalizzare alcune cose e successivamente si partirà per questi Europei. Sarà sicuramente anche una bellissima festa della pallavolo italiana, in una location spettacolare. Tornando alla partita contro la Germania, mi porto via cose buone. Certo, manca ancora una certa continuità nella gestione dei momenti e della battuta. Di positivo c’è poi che i ragazzi sono rimasti aggrappati dal primo all’ultimo punto e hanno cercato di sistemare e aiutare le cose: questa è una cosa molto positiva“.