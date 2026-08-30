Vittoria Paganetti e Filippo Romano vincono l’oro in doppio misto ai Giochi del Mediterraneo!

Arriva ancora un oro ai Giochi del Mediterraneo per l’Italia. Lo conquistano Vittoria Paganetti e Filippo Romano nel doppio misto, vincendo per 6-4 6-2 la finale contro il duo spagnolo composto da Lucia Cortez Llorca e Alejo Sanchez Quilez.

Una finale, questa, dominata in tutti i sensi dai due azzurri, in grado di tenere praticamente su tutta la linea. Solo uno il break concesso in tutto l’incontro sul centrale del Magna Grecia, su questi campi in veloce outdoor che stanno ospitando il tennis nella rassegna. Il 6-4 del parziale d’apertura è comunque combattuto, mentre gli azzurri scappano presto nel secondo set, balzano fin sul 5-1 e poi chiudono sul 6-2.

Per Paganetti è anche una rivincita di poco prima, perché nella finale di doppio femminile, giocata assieme a Noemi Basiletti, le azzurre vincono sì l’argento, ma un po’ di amarezza inevitabilmente c’è se si pensa a come arriva il 6-4 7-5 delle greche Eleni Korokozidi e Martha Matoula.

Accade, infatti, che dopo il primo parziale perso 6-4 le due italiane si trovino davvero vicine ad allungare il match al terzo set, ma sul 5-3 arrivano alcuni numeri da parte delle due elleniche, che portano così la situazione al ribaltamento totale. Domani le ultime due sfide-medaglia: Caniato-Rocha per il bronzo nel singolare maschile, Basiletti-Matoula per l’oro nel singolare femminile.