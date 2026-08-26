Vittoria Paganetti e Filippo Romano in semifinale nel doppio misto ai Giochi del Mediterraneo

Vittoria Paganetti e Filippo Romano vincono il loro quarto di finale del doppio misto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e si qualificano così per le semifinali. Sconfitta la coppia cipriota formata da Raluca Serban ed Eleftherios Neos (la maggiore delle giocatrici è lei, un passato nelle vicinanze del numero 150 WTA) per 6-2 7-6(3): ora il prossimo ostacolo si lega alla coppia portoghese composta da Francisco Rocha e Madalena Matias.

Nel primo set sono poche le difficoltà incontrate dai due italiani, con un break proprio nelle fasi iniziali della sfida e un altro che arriva sul 4-2 a determinare l’esito del parziale, che finisce così sul 6-2 senza che debba esserci una definizione di lotta.

Sono più complesse le cose nel secondo set, perché la coppia cipriota prende il break di vantaggio all’inizio. Si tratta di un parziale meno scontato, con due break per parte e una serie di dinamiche particolari, ma alla fine il tie-break lo vince la coppia con più valore intrinseco se legato ai nomi in campo, quella formata da Paganetti e Romano, che chiudono per 7-3.

Da rimarcare che l’Italia deve ancora vedere debuttare praticamente tutti i suoi effettivi, a causa delle composizioni dei vari tabelloni in questi Giochi del Mediterraneo. Nel complesso il nostro Paese in questa disciplina, nella manifestazione, ha vinto 17 ori, 12 argenti e 18 bronzi dal 1963.