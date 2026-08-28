Vela, tre azzurri in zona medaglia dopo due giornate ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia può ritenersi soddisfatta al termine della seconda giornata di competizione della vela ai Giochi del Mediterraneo 2026 presso il Centro Nautico Torpediniere di Taranto. Quest’oggi si sono disputate due prove per i singoli olimpici ILCA 6 e ILCA 7 ed una sola regata nell’iQFoil maschile, mentre il settore femminile del windsurf è rimasto a secco a causa del meteo.

Ottime notizie per la flotta tricolore nel windsurf, con Federico Alan Pilloni che ha bissato il successo ottenuto ieri imponendosi anche nell’unica regata odierna e consolidando la sua leadership nella generale a +3 sull’altro azzurro Leonardo Tomasini (oggi secondo) e a +5 sul francese Gaspard Carfantan.

Buona costanza e discreto balzo in classifica nel singolo maschile ILCA 7 per gli italiani, con il giovane emergente Antonio Pascali (5-6 il suo score di oggi) che si trova adesso al posto d’onore insieme al turco Berkay Abay, a -2 dal leader greco Marios Stathas e a +1 sull’altro azzurro Cesare Barabino (4-4) attualmente quarto nell’overall.

Zona podio sempre più distante invece nel singolo femminile ILCA 6, con Ginevra Caracciolo decima e Maria Vittoria Arseni quindicesima. Situazione invariata nell’iQFoil femminile, con Medea Falcioni e Carola Colasanto che avevano chiuso in quinta e sesta piazza l’unica Race effettuata nella giornata d’apertura.