Vela, Pilloni e Tomasini in zona podio dopo una regata nell’iQFoil ai Giochi del Mediterraneo

Si è aperto ufficialmente il programma della vela ai Giochi del Mediterraneo 2026 con una prima giornata in chiaroscuro per la squadra azzurra. Quest’oggi si sono disputate due regate nel singolo femminile ILCA 6 e nel singolo maschile ILCA 7, mentre nell’iQFoil sia uomini che donne hanno portato a termine una sola prova presso il Centro Nautico Torpediniere di Taranto.

Buone notizie per l’Italia nel windsurf, con il giovane emergente Federico Alan Pilloni che si è imposto nella prima regata davanti al francese Gaspar Carfantan e all’altro azzurro Leonardo Tomasini, occupando dunque subito due gradini su tre del podio virtuale. Avvio meno esaltante in campo femminile, con Medea Falcioni e Carola Colasanto che si sono attestate in quinta e sesta piazza nella prova vinta dalla greca Danai Pontifix.

Graduatoria già più indicativa dopo due regate nell’ILCA 7, con i padroni di casa Antonio Pascali (1-11 lo score odierno) e Cesare Barabino (5-9) al quinto e sesto posto della classifica generale che vede attualmente il monegasco Jeremy Moutout davanti a tutti. Partenza in salita nell’ILCA 6 per Ginevra Caracciolo e Maria Vittoria Arseni, lontane dalle migliori in entrambe le prove di oggi.