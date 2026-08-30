Vela, Lorenzo Chiavarini sfiora il colpaccio ma vede sfumare la medaglia ai Mondiali ILCA 7

Epilogo beffardo ma segnali positivi per il futuro in chiave azzurra al termine della giornata conclusiva dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7. Nelle acque della Baia di Dublino si sono disputate oggi le due regate della Medal Series, riservata esclusivamente ai primi dieci della classifica generale (con un dimezzamento dei punti totalizzati nella fase di qualificazione).

Lorenzo Chiavarini, autore di una rassegna iridata in crescendo che l’ha visto centrare l’accesso alla Medal in settima posizione, è riuscito a sfiorare l’impresa ottenendo un secondo ed un quarto posto nelle due prove odierne. L’esperto italo-britannico si è attestato ai piedi del podio mondiale, chiudendo ad un solo punto dalla medaglia e a due lunghezze dall’oro.

Il nuovo campione del mondo a sorpresa è l’ungherese Jonatan Vadnai, che si era presentato alla Medal Series fuori dalla top4 sfruttando però il ricompattamento della classifica e balzando davanti a tutti con un parziale di 4-1. Argento all’australiano Matt Wearn con lo stesso punteggio del britannico Michael Beckett, relegato in terza piazza per effetto dei risultati nella serie finale.