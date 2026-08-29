Vela, Lorenzo Chiavarini accede alla Medal Series dei Mondiali ILCA 7. Borio primo degli esclusi

Lorenzo Chiavarini centra l’obiettivo principale della settimana e si qualifica per la Medal Series dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque della Baia di Dublino (in Irlanda). Quest’oggi, nella quinta giornata della rassegna iridata, si sono disputate le ultime due regate della flotta Gold al termine di lunga attesa causa vento praticamente assente.

L’italo-britannico, reduce dal grande balzo in classifica di ieri (da 19° a 8°), ha difeso strenuamente la sua posizione nella top10 assoluta scalando addirittura un altro gradino e attestandosi al settimo posto in classifica generale con 86 punti netti grazie al successo nella seconda prova odierna che ha rimediato al deludente passo falso della prima (25°).

Beffato invece l’altro azzurro Attilio Borio, primo degli esclusi dalla Medal Series in undicesima piazza overall (fatale lo score odierno di 20-16) dopo aver stazionato per tutta la settimana tra i migliori dieci. Finale in crescendo sempre in casa Italia per Dimitri Peroni, risalito fino alla 17ma posizione assoluta, mentre è 44° Pietro Giacomoni.

Lotta ancora apertissima per il titolo mondiale, con il britannico Elliot Hanson nuovo leader della graduatoria a +2 sul singaporiano Ryan Lo e a +3 sul connazionale Michael Beckett. Zona medaglia ormai sfumata per Chiavarini, che potrà giocarsi però domani un ottimo piazzamento a ridosso del podio nelle due regate conclusive.