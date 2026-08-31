Vela, l’Italia resta al vertice nell’IQFoil ai Giochi del Mediterraneo, Tomasini detta il passo in campo maschile

L’Italia resta attaccata al vertice nell’IQFoil ai Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della quinta giornata di regate infatti Carola Colasanto e Medea Marisa Falcioni hanno conservato un piazzamento in top 3 seppur perdendo la testa della corsa, mentre in campo maschile a dettare legge è stato Leonardo Tomasini seguito Federico Alan Pilloni terzo.

Ma andiamo con ordine. Colasanto si è resa artefice di una prestazione in cui si è accomodata in prima battuta al terzo posto, per poi scivolare al settimo nell’ottavo segmento (piazzamento poi tagliato in quanto peggiore fino ad adesso), collezionando poi un 4-1 che le ha consentito di attestarsi a 26 punti netti, gli stessi della greca Danai Pontifix, nuova leader dopo un 1-1-35. In scia Falcioni, terza con 38 punti netti a seguito di una giornata da 2-6-9 (piazzamento cassato)-3, a distanza di sicurezza dalla turca Merve Vatan, quarta con 51. Leonardo Tomasini (5-1-2-1) e Federico Allan Pilloni (13-3-3-3) sono invece rispettivamente primo e secondo con 24 e 37 punti netti.

Nell’ILCA6 ai piedi del podio spicca Antonio Pascali, al momento a quota 43 dopo un buon 4-5. Aperta la classifica, considerata la leadership provvisoria del montenegrino Milvoj Dukic, primo con 45 davanti al francese Lorenzo Mayer, secondo con 48, e all’ellenico Mario Stathas, terzo con 43. Tra i dieci anche Cesare Barabino con 55.

Nell’ILCA 7 invece la migliore azzurra è Ginevra Caracciolo Di Brienza, settima con 64. Ai pieni alti spicca invece la greca Hermionie Ghicas con 42, seguita dalla cipriota Andriani Georgiou con 51 tallonata dalla tunisina Ines Gmatim, terza con 52.